Um protesto na BR-324, na altura do bairro de Valéria, causou um congestionamento de cerca de 10km na via, na manhã desta segunda-feira (10). Moradores fecharam a rodovia no sentindo interior.

O engarrafamento alcançou o Acesso Norte. O motivo do protesto seria uma mudança no tráfego da região, segundo informações da Transalvador.

A via só foi liberada por volta das 8h30.