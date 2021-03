Prouni: estudantes precisam comprovar informações até sexta (12)

Candidatos pré-selecionados na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente às vagas do primeiro semestre de 2021, devem comprovar as informações prestadas durante a inscrição no processo seletivo até o dia 12 de março.

Essa etapa é obrigatória para que a instituição de ensino superior possa conferir as documentações e realizar a matrícula do candidato, garantindo, assim, o benefício estudantil para o curso de graduação em que foi aprovado.

Neste primeiro semestre, o programa ofertou 162.022 bolsas de estudo em parceria com faculdades de todo o país.

Assim, é importante ficar atento aos prazos e saber quais documentos são exigidos. Confira, abaixo, o que deve ser apresentado na universidade para comprovar as informações e efetuar a matrícula:

Documentos de identificação do candidato dos familiares

Comprovantes de residência

Comprovantes de rendimento

Comprovante de separação, divórcio ou óbito dos pais, quando for o caso

Comprovante de pagamento de pensão alimentícia, quando for o caso

Comprovantes de ensino médio

Comprovante de professor da educação básica, quando for o caso

Comprovante de deficiência, quando for o caso









Fonte: Agência Educa Mais Brasil