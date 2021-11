Prova de Linguagens do Enem teve questões de Machado de Assis e textos sobre a mulher

A prova de Linguagens do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 trouxe uma novidade. De acordo com o professor Aloisio Andrade, docente de literatura do Grupo Bernoulli Educação, houve uma diferença em relação aos anos mais recentes: não houve cobrança do Modernismo - nem da primeira, nem da segunda fase -, assunto que costuma ser recorrente na prova.

"Porém, caiu um texto pré-modernista e pós-modernista, o que diretamente está relacionado ao Modernismo. A surpresa, se levar em consideração também as provas recentes, é a cobrança, na primeira aplicação, de um cânone - no caso, do Romantismo - e de três questões que envolvem textos de Machado de Assis", analisa.

Já na parte de Língua Portuguesa, os assuntos que já são caros ao Enem continuaram presentes no exame. É o caso de temas como variedade linguística, de linguagem coloquial, da norma culta, das estratégias argumentativas e diversidade estética.

"Houve um destaque também para a condição feminina por meio de textos provocativos, que debatem o papel da mulher na sociedade. De maneira geral, foi uma prova dentro da expectativa, com um nível de dificuldade muito similar ao nível de dificuldade da prova de Linguagens do Enem anterior", completa.

Redação mais difícil

Neste domingo, os candidatos responderam provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. O tema da redação, por outro lado, foi considerado mais difícil e surpreendente por professores da área. Os estudantes tiveram que escrever sobre 'Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil'.