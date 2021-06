Próximas remessas com vacina da Janssen serão distribuídas em toda Bahia

As próximas doses das vacinadas da Janssen contra a covid-19 que chegarem à Bahia serão distribuídas aos 417 municípios baianos, informou nesta terça-feira (29) a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). A decisão foi aprovada na manhã de hoje pela Comissão Intergestores Bipartites (CIB), que reúne representantes do estado e de todas as cidades baianas.

A primeira remessa da vacina foi distribuída apenas para os municípios da Região Metropolitana de Salvador, Conde, Saubara e Santo Amaro, também em decisão da CIB, por conta da proximidade da data de vencimento do lote. Na época, não houve satisfação em todas as cidades. O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, chegou a afirmar que iria à Justiça para tentar garantir parte do lote. "Não vamos tolerar, mais uma vez, esse desrespeito, esse desprezo pela maior cidade do interior da Bahia", disse na época.

“Vamos usar toda a infraestrutura do Estado para entregar as vacinas rapidamente”, diz o scretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas. A Sesab não informou qual a previsão para chegada de mais vacinadas da Janssen. O imunizante tem o diferencial de ser o único de aplicação em uma dose só.

A reunião determinou também que o mínimo de 10% das doses será reservado para os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. As cidades que já concluíram a imunização desses grupos podem usar 100% das doses na vacinação por idade.