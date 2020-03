Próximo a sair do BBB20, Daniel já entrevistou Bolsonaro na TV; assista

Daniel aparece logo atrás de Bolsonaro na imagem, enquanto o então deputado respondia pergunta de irmão gêmeo (Foto: Reprodução/Rede TV)

Virtual eliminado no próximo paredão do Big Brother Brasil (BBB20), nesta terça-feira (24), a considerar a alta rejeição observada nas redes sociais, o modelo gaúcho Daniel Lenhardt já teve uma ligeira conversa com o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), em um programa de televisão.

Foi em 2015, quando Bolsonaro ainda era deputado federal e participava do programa Chega Mais, da RedeTV.

O então parlamentar respondia perguntas de alguns convidados e Daniel, além do irmão gêmeo Tadeu, estavam entre eles. Na sua intervenção, o irmão do BBB20 que veio da Casa de Vidro perguntou: “Por que você tem tanta birra com gay?”.

Bolsonaro respondeu: “Nenhuma, eu estou até aqui sorrindo para você”.

O comentário provocou risos em alguns convidados. “E se eu fosse, algum problema?”, emendou o então deputado, que recebeu uma resposta negativa de Tadeu.

Logo em seguida, Daniel, que aparece de boina, também participa da entrevista. Ele pergunta se entrar para o Exército ajuda a “ficar com o corpo bacana” e também questiona se há algo “divertido” nas Forças Armadas.

“Divertido no Exército? Depende, né. Para eu [sic], superior, é muito divertido, por exemplo, dar uma instrução de vivacidade em você…”, respondeu Bolsonaro.

