Prudente ou precoce? Audiência pública discute retorno das aulas na Bahia

Uma audiência pública virtual vai discutir nessa quinta-feira (13) a volta às aulas nas escolas estaduais baianas. Realizada através da Comissão de Educação, Esporte e Lazer, a reunião chamada de “Educação: Direitos no retorno às aulas na pandemia”, foi organizada e será conduzida pelo vereador Marcos Mendes (PSOL).

O debate, que começa às 9h, terá transmissão ao vivo pela TV Câmara no canal aberto 61.4, no portal da Câmara (www.cms.ba.gov.br) e pelo Facebook www.facebook.com/tveradiocam.

A audiência vai contar ainda com a participação de representantes do Ministério Público, Centro Educacional Especializado (Ceduc), vinculado à Apae Salvador, APLB-Sindicato, Fórum de Gestores(as), Coletivo de Coordenadoras, Creches Comunitárias e representantes da sociedade civil.

Recentemente, o assunto foi discutido em reunião realizada com prefeitos da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Realizado na última segunda (10) na sede da União das Prefeituras da Bahia (UPB), o encontro serviu para que o estado discutisse o assunto com as gestões municipais.

O secretário de Educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues, destacou a importância do regime de colaboração entre o Estado e os municípios. "Recebemos este convite da UPB para apresentarmos o nosso olhar sobre o retorno às aulas. Os secretários municipais de Educação gostaram muito da nossa apresentação e vão sentar para aprofundar esta proposta. Com os deputados da oposição, queremos mostrar que o governo está aberto ao diálogo e, neste momento, o que importa é a preservação de vidas e não o ideal partidário", disse ele, que, após a reunião presencial com os prefeitos, teve um encontro virtual com deputados baianos.

Segundo o prefeito de São Sebastião do Passé, Breno Moreira, o encontro foi bastante positivo para discutir o retorno às aulas. "É muito importante a criação de um protocolo único de volta às aulas, que contemple todos os municípios e que envolva os secretariados estaduais, como Educação e Saúde, para garantir a preservação da vida dos estudantes".



O prefeito de Camaçari, Antônio Elinaldo, falou sobre o protocolo da Educação para a Bahia. "Estamos fazendo todas as tentativas para que o ano letivo não fique perdido, mas temos que colocar a vida em primeiro lugar. Por isso, este encontro com o secretário Jerônimo e os prefeitos foi fundamental para construímos este protocolo", afirmou.