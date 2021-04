Psicóloga é presa após ferir idosa com maracujá congelado em ato contra STF

Uma psicóloga de 53 anos foi presa por tentativa de homicídio em Curitiba depois de atirar um maracujá congelado na direção de um grupo de manifestantes, no domingo (11). O grupo participava da Marcha da Família Cristã pela Librdade.

O movimento, que aconteceu em algumas cidades do país, protestava contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de dar autonomia para que estados e municípios decidam se templos religiosos podem abrir durante a pandemia.

A suspeita arremessou a fruta congelada da sacada de um apartamento no 13º andar no bairro do Batel por volta das 17h, segundo os manifestantes.

Uma idosa de 73 anos foi atingida na cabeça e ficou desacordada. Ela foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Evangélico Mackenzie. A idosa recebeu pontos na cabeça e foi liberada ainda no domingo à noite, depois de passar por exames.

"Ela tomou pontos na cabeça, recebeu alta e já está em casa. Todo mundo viu a mulher jogando as frutas, sendo que uma dessas acertou essa senhora. Era uma marcha tranquila e sem nenhum incidente. Uma mulher de 53 anos quase matar alguém mostra que vivemos o fim do mundo mesmo", disse ao Uol Renato Gasparin, um dos organizadores do protesto.

A mulher foi detida no prédio pela Polícia Militar. Ela foi levada para registro de uma ocorrência na Central de Flagrantes. Ela está presa aguardando a audiência de custódia.