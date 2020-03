Psicólogos darão atendimento gratuito para quem sofre por causa do coronavírus

Um cenário de tantas incertezas e privações, como o promovido pelo novo coronavírus, é capaz de mexer com a saúde mental das pessoas ao aflorar sensações como a ansiedade e a angústia. Nesse momento, o projeto alternativo de psicologia do Núcleo de Promoção à Saúde do INTS (Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde) vai atender de forma gratuita a população de Salvador.

A ideia da ação voluntária é oferecer um acolhimento psicológico para ajudar as pessoas confinadas que estão com quadros de ansiedade causados pela pandemia do vírus, explica a fonoaudióloga e coordenadora do projeto Adriana Freire. “Vimos muitas pessoas ao nosso redor e até nas redes sociais sofrendo com a ansiedade e a ociosidade devido ao vírus. Então, pensamos na possibilidade de montar o projeto”, diz.

As sessões de acolhimento psicológico duram entre 20 minutos e meia hora. Inicialmente, cada paciente pode marcar 4 consultas com os psicólogos do INTS. O atendimento pode ser estendido em caso de necessidade.

Para marcar a consulta, o interessado deve enviar uma mensagem para o Whatsapp (71) 99652-5298, entre segunda e sexta-feira das 8h às 17h. Após o envio da mensagem, é necessário preencher um questionário que será enviado pelo atendente. Por fim, é só escolher um horário para fazer as quatro sessões. Não há pré-requisitos para ser aceito no programa.

Os atendimentos podem ser realizados por vídeo-chamada ou telefone - a escolha é do paciente. Quem marcar um horário, mas não entrar em contato para realizar a consulta, perderá a vaga no projeto.

De acordo com a coordenadora da ação, o serviço já foi bastante procurado e algumas consultas já foram marcadas. Os atendimentos começam nesta quarta (1º) e podem ser realizados em qualquer horário disponível entre às 8h e às 21h, com exceção dos finais de semana.

Ainda será possível ingressar na lista de espera em caso de encerramento das vagas. A coordenadora do projeto ressalta, entretanto, que não se trata de uma terapia, e sim de um acolhimento psicológico.

A ideia é expandir o projeto para acolher cada vez mais pessoas. “A demanda apareceu em uma velocidade muito grande. A gente pensa em ampliar o atendimento chamando voluntários de psicologia”, conta Adriana. Atualmente, apenas 4 profissionais realizam os atendimentos, todos já trabalhavam no INTS.

O projeto é uma ação voluntária dos psicólogos que atendem os funcionários do instituto. Antes da pandemia do coronavírus, a equipe já trabalhava de forma voluntária na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), com serviços de psicologia e fonoaudiologia.

“Pela doença, passamos a atender apenas os funcionários do INTS via a internet. Como abrimos o atendimento online para essas pessoas, pensamos em expandir para a população geral, porque é um período difícil e vale a pena ajudar”, relata a coordenadora.

Não há um prazo para o encerramento do projeto devido à imprevisibilidade do coronavírus. “Não temos ideia de quando os atendimentos vão acabar. Tudo é muito novo para todo mundo e vamos acompanhar o desenrolar da doença”, diz Adriana.

* Com orientação da subeditora Fernanda Varela