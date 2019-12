Psirico dá a partida para ensaios de Verão

O Verão só começa oficialmente no dia 22 de dezembro, mas quem disse que o Psirico quis esperar? Neste sábado, 14, a banda deu a largada para a alta estação com o Salva - a primeira edição do ano dos ensaios de Verão da banda - que aconteceu na Bahia Marina, na Avenida Contorno. O ensaio aconteceria no MAM, mas mudou de endereço após uma polêmica sobre a logística do lugar.

No momento em que subiu ao palco da Bahia Marina, Márcio Victor, vocalista da banca, avisou logo ao público: “Já chegou o verão e agora ninguém me segura!”.

O cantor do Psi disse que o Verão baiano começa antes pela necessidade do povo de festejar em meio a tantas dores. “A gente antecipou o verão com o ensaio e os fãs intitulam como se fosse a abertura do verão. Na estação, o Psirico vai ter muitos shows e mais um ano vamos chegar com hit do carnaval, além das festas”, disse.

Para o Carnaval, a banda lançou o hit 'Tá quente'. Outra música que já é sucesso é a canção Parabéns, em parceria com Pabllo Vittar. Outra música ainda vai ser lançada pouco antes do Carnaval.

Quem estava presente no primeiro Salva - uma mistura de gastronomia e música para os eventos já tradicionais do verão - já sentiu o clima esquentar para a abertura da temporada com mais festas na capital. A bancária Carol Gomes, 40 anos, começou a curtição essa semana com o Salva. Agora, ela vai para vários ensaios de pré-Carnaval.

Para a bancária, esses eventos de verão são até melhores do que o próprio Carnaval, no ano que vem. “Para quem já curtiu muito Carnaval, eu prefiro muito mais os ensaios. É um lugar mais tranquilo, que dá para ir com a turma”, disse.

Mesmo quem não é de Salvador vem para a cidade curtir o aquecimento. “Em Fortaleza é mais tranquilo e aqui é mais movimentado com o verão”, contou a dentista Milena Vieira, 26, que disse estar amando as festas da capital baiana.

O evento deste sábado teve show de abertura dos Filhos de Jorge, MC Mateusinho e DJ Telefunksoul. O próximo ensaio será no dia 16 de janeiro, no Bonfim, com participação da Banda Eva e DJ Ralk. O Salva terá uma edição por mês até o Carnaval.

*Com supervisão da subeditora Clarissa Pacheco