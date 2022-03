PT tem contas suspensas por WhatsApp

O WhatsApp suspendeu números de telefones de administradores de grupos criados no aplicativo pela comunicação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação é do Jornal Folha de São Paulo.

No início da semana, foi lançado o portal Lulaverso, para WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter e TikTok, como estratégia para impulsionar a figura do petista nas redes sociais. Pelo menos quatro grupos do WhatsApp ficaram inativos, e até a noite da quinta-feira (10), as contas continuaram suspensas.

A assessoria informou ao Jornal que isso aconteceu devido à quantidade de inscrições. Agora, estamos explicando, mandando relatórios para eles mostrando que o funcionamento, moderação, está nas regras. Deve normalizar em breve", diz.

O WhatsApp afirmou que não comenta casos específicos. A assessoria de Lula afirma que não houve violação de regras do aplicativo. "Não existe disparo em massa em grupo onde as pessoas entraram livremente".

Além do link para entrada nos grupos em plataformas de troca de mensagens, o Lulaverso reúne memes, gifs e figurinhas estampando o rosto do petista.

A alternativa de criação de grupos nessas redes acontece antes mesmo de Lula anunciar pré-candidatura.