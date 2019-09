PTinder: advogada cria página para namoro de pessoas de esquerda

A polarização causada pelas eleições do ano passado continua refletindo na vida de muitos brasileiros, em muitos aspectos, até na paquera. Por causa disso, advogada Maria Goretti Nagime, do grupo Prerrogativas, resolveu criar o "PTinder", uma página para promover namoros entre pessoas de esquerda. Novidade foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, nesta quarta-feira (25).

A ideia deve começar com uma página no Instagram e depois vai virar um aplicativo. Segundo a advogada, a ideia surgiu depois que um amigo ficou na fossa por ter levado um fora. Aí, ela resolveu compartilhar uma foto dele em suas redes com uma breve descrição: advogado, diretor de escola técnica, bom papo e “de esquerda”. “Por incrível que pareça, foi o que mais atraiu as mulheres”, diz ela.

Além dos perfis, haverá um quadro que vai se chamar “Partidão de Esquerda”, com pequenas entrevistas com pessoas “solteiras ou em um relacionamento aberto ou confuso” que queiram um novo amor.