Publicitária Vera Rocha assume a presidência do Sinapro-Bahia

A publicitária Vera Rocha tomou posse, ontem, na presidência do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia), para gestão do triênio 2019-2022. Em seu discurso, ela destacou o cenário desafiador em que assume a gestão da entidade, em um momento que a economia apresenta sinais de aquecimento, quando a publicidade ganha projeção.

"Sabemos que a publicidade pode contribuir muito para o desenvolvimento econômico do país. Nossa atividade divulga marcas, oportunidades e serviços por elas oferecidos. A propaganda sempre foi bússola para orientar as empresas na sua jornada de crescimento", disse Vera Rocha, durante a solenidade que reuniu, no Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, autoridades e os principais representantes do trade do mercado publicitário baiano.

Vera Rocha afirmou que dará continuidade ao trabalho da diretoria anterior, presidida por Gustavo Queiroz, da agência Nibs. Entre os objetivos de sua gestão, Vera ressaltou a defesa dos interesses das agências de publicidade em todo o território estadual.

Criado em 1987, com o objetivo de fortalecer o mercado publicitário baiano, o Sinapro-Bahia congrega, atualmente, 55 agências associadas no estado.