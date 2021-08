Publicitário Duda Mendonça morre aos 77 anos em São Paulo

O publicitário Duda Mendonça, 77 anos, morreu em São Paulo, nesta segunda-feira (16). Duda estava internado no Hospital Sírio-Libanês há dois meses, tratando um câncer no cérebro. A informação da morte foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Duda é um dos marqueteiros políticos mais conhecidos. Ele fez a campanha vitoriosa de Lula em 2002. Em 1975, ele abriu a agência de publicidade DM9 em Salvador.

Ele estreou no marketing político em 1985, quando trabalho na campanha de Mário Kertész para a prefeitura de Salvador.