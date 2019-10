Público cativo: veja histórias de quem acompanha o Agenda Bahia desde o inicio

Se ainda tivesse que dar aula de Economia na universidade em que lecionou durante 17 anos, o aposentado Messias Emmanuel Galvão estaria atualizado sobre as últimas novidades do mercado. Há dez anos frequentando o Fórum Agenda Bahia, ele conta que ir ao evento não só “é uma boa obrigação”, como também um momento de convívio com seus grandes amigos, Joselito Correia e Walter Crispim, outros dois veteranos de uma década de seminários.

“Como morador de Salvador, eu gosto de tomar conhecimento das discussões porque muitas sugestões de soluções para a cidade saem da plateia, estão ali sendo anotadas e que com certeza têm ajudado a gestão no planejamento municipal”, comentou Joselito Correia.

Para Walter, a sequência de eventos contribuiu não apenas para a gestão pública, mas também para as pessoas individualmente. “Os temas trouxeram experiências de conhecimento cumulativo em nós e cada um tem sua relevância, o seu momento, a sua necessidade”. Um dos temas que mais marcaram Joselito nas edições do fórum foi a mobilidade urbana.

“Desenvolveu-se um trabalho excelente sobre as questões de rua para que o transporte ficasse mais fácil para todo o volume de pessoas que receberíamos aqui na Copa”, recordou ele.

“Se um aluno me perguntasse hoje sobre essas questões, eu não poderia estar de fora desses conhecimentos. Gosto de estar presente para levar informação”, falou Messias.

Com esse mesmo objetivo, a líder do bairro de São Cristóvão, Joelma Jesus Nascimento, se inscreve ano a ano. “Saio mandando o site para a minha comunidade, meus familiares e meus colegas de faculdade. A tecnologia muda o tempo todo e todo mundo precisa se atualizar sobre o que já está acontecendo e o que vai acontecer", justificou.

Relembrando todas as vezes em que participou do fórum, o autônomo Benjamim Mendes relata que o que mais lhe faz querer voltar é o fato de o Agenda sempre trazer o entendimento do papel da ciência da informação para o futuro. “Esse arranjo maravilhoso que é o computador e a informação, juntos, eles têm capacidade de mudar a organização social e tornar as cidades mais inteligentes”, disse.

“Nada é pensando no chute. É um evento muito bem pensado para dar sequência lógica às ideias e termina trazendo para a gente, que assistiu a tudo, um sequenciamento de pensamentos e uma preocupação com o devir da sociedade do conhecimento”, completou.

A interrupção por um ano de uma sucessão de idas ao Agenda Bahia é motivo de lamento para o microempresário Paulo de Tarso Nascimento. A perda de uma edição aconteceu porque ele passou um ano no exterior. Hoje, ele não só vai, como fotografa e faz cobertura para o próprio blog. Com formação em ciência política e também em marketing, ele diz que o alto padrão dos palestrantes sempre foi seu maior atrativo.

“Sou fã do evento porque movimenta a nossa inteligência e traz temas que começam a ser pensados sob uma nova forma. Sempre aplaudo essa iniciativa que rega nossa inteligência

todos os anos”, comentou.

O Fórum Agenda Bahia 2019 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e Rede Bahia e apoio da Braskem e DD Education.





DEBATES ANTECIPAM O FUTURO

O Fórum Agenda Bahia 2019, que teve como tema [A.R] EVOLUÇÃO, bateu recorde de incrição entre as suas dez edições: 3.428. O número mostra que o evento está consolidado pela relevância dos temas que se porpõe a debater, a futuros que pretende antecipar, conforme salientado nas palavras dos promotores do seminário.

“São dez anos discutindo temas para o futuro da Bahia e do país. O fórum estimula o desenvolvimento social e econômico, trazendo uma agenda positiva de transformação. Todas as palestras fizeram com que todos refletissem sobre como homem e máquina podem andar juntos”, afirmou o presidente do Conselho de Administração da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior.

Antonio Carlos Júnior, presidente do Conselho de Administração da Rede Bahia (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Renata de Magalhães Correia, Conselho de Administração do CORREIO (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Ângelo Sá Jr., vice-presidente da Fieb (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Sandra Lima Costa, Relações Institucionais da Braskem (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Marcelo Gentil, da Odebrecht (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Davi Ohlweiler, gerente de manutenção das unidades industriais da Braskem (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Cláudio Tinoco, secretário de Cultura e Turismo de Salvador (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Vivianni Pinheiro é , Gerente de Contratos e Administrativa e representou a Sotero Ambiental (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Marcelo Socoowski Azevedo,Superintendente da Sotero Ambiental (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Antonio Carlos Júnior, presidente do Conselho de Administração da Rede Bahia (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Renata de Magalhães Correia, Conselho de Administração do CORREIO (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Ângelo Sá Jr., vice-presidente da Fieb (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Sandra Lima Costa, Relações Institucionais da Braskem (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Marcelo Gentil, da Odebrecht (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Davi Ohlweiler, gerente de manutenção das unidades industriais da Braskem (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Cláudio Tinoco, secretário de Cultura e Turismo de Salvador (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Vivianni Pinheiro é , Gerente de Contratos e Administrativa e representou a Sotero Ambiental (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Marcelo Socoowski Azevedo,Superintendente da Sotero Ambiental (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Ângelo Sá Jr. o Agenda “é um fórum de extrema importância para a sociedade. Sabemos que precisamos inovar porque o mundo está mudando”, afirmou.

Empresários, executivos de grandes companhias, consultores, professores universitários, profissionais liberais, estudantes, lideranças comunitárias...O público do Fórum Agenda Bahia é diverso e qualificado, tornando o evento, além de um palco de reflexões, um local propício para fazer networking.

Tem sido assim desde a sua primeira edição, há 10 anos, sempre tendo a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) como parceira. A edição de 2019 bateu recorde de número de inscritos, 3.428.





COMO FAZER NETWORKING NO AGENDA BAHIA

Saiba a hora certa de falar com alguém do seu interesse. Crie um movimento favorável e não seja invasivo. Se perceber que a pessoa está numa conversa que não pode ser interrompida, tenha paciência e aguarde.

Quando perceber que é o momento, faça uma abordagem mais informal, cumprimentando e puxando conversa sobre o evento.

A boa comunicação é a que alcança objetivos, então tenha em mente o que você deseja com aquele contato.

Mesmo nesta era tão digital, o cartão de visitas ainda tem seu valor. Então, ter um papel com seus canais de contato facilitará essa interação. mas Tenha foco no seu interesse. Não adianta distribuir cartões para todo mundo que encontrar.

Não se limite ao evento. Redes sociais são excelentes, sobretudo, o Linkedin, que é mais voltado para relações profissionais.