Público faz comentários racistas e se revolta após trailer do filme A Pequena Sereia

A live action de A Pequena Sereia voltou a ser bombardeada pelo público nas redes sociais. O motivo é que a produção escolheu a atriz negra Halle Bailey para fazer o papel de Ariel.

As críticas negativas e comentários racistas apareceram novamente neste fim de semana, após a divulgação do trailer do filme. Entre os comentários estão questionamentos do porquê de terem escalado uma mulher preta para interpretar uma sereia que no desenho original é branca, ruiva e de olhos azuis, críticas à aparência da atriz e até questionamentos sobre ela não possuir os "traços finos" da princesa da Disney.

Em uma rede social, jovens estavam revoltados pelo fato de Halle "não possuir nenhum traço da Ariel" e não encaixar nos padrões do desenho original. Isso, segundo eles, "causaria um estrago", uma vez que "mexeria na história" e fugiria da proposta inicial.

Além dos comentários racistas, a produção recebeu uma chuva de deslikes no Youtube.

Assista ao trailer: