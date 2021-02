'Pude me despedir e dizer que o amava', diz Daniela Mercury sobre Moraes Moreira

A cantora Daniela Mercury foi a convidada desta quarta-feira (10) do colunista Osmar Marrom Martins na live pré-Folia Ao Vivo, no Instagram do CORREIO. A Rainha será uma das estrelas do programa ao vivo especial que acontece na próxima terça-feira (16), com homenagem a Moraes Moreira, cantor e compositor baiano falecido no ano passado. Daniela comentou sobre sua relação com Moraes e lembrou que pode “se despedir” do ídolo por acaso, quando, sem combinar, ambos jantaram no mesmo restaurante.

“Infelizmente eu não pude conviver muito com ele, pois ele morava no Rio de Janeiro, mas o via muito quando ele vinha para o Carnaval. Inclusive, ele até fez uma música para mim, um frevo também, em parceria com seu filho Davi Moraes. Uma memória boa, até, foi um dia que fui jantar com Malu, e adivinha quem tava lá? Moraes. Foi uma surpresa sensacional! A gente se encontrou e ficamos conversando por um tempão, sobre tudo! Desde música, é claro, até sobre o que estava acontecendo no Brasil. Quando ele estava indo embora, pude me despedir dele, valorizá-lo e falei que o amava”, conta a artista.

Ainda sobre Moraes, Daniela também comentou sobre a música composta e produzida por ela em homenagem ao novo baiano, que conta com a participação mais do que especial da cantora Gal Costa. A música “Quando o Carnaval Chegar” é um frevo, e possui relações diretas com a conjuntura da pandemia da covid-19. De acordo com Daniela, a ideia da canção veio enquanto ela andava de bicicleta e pensou sobre como será o mundo quando toda essa situação acabar.

“Essa música foi composta por mim, é um frevo que Gal gravou. Foi a música que mais estava me dando alegria. A arte consegue fazer com que possamos sair dessa tristeza da pandemia, alivia um pouco da pressão da incerteza em relação ao futuro. Eu estava andando de bicicleta e comecei a cantar, isso me trouxe memórias de menina, que me traz uma alegria, uma sensação bastante gostosa. E me fez pensar o que eu faria se pudesse sair dessa agonia de pandemia, e essa música me trouxe isso, me trouxe a sensação de Carnaval, que é o exato oposto de tudo isso que a gente tá vivendo. Aí, pra gravar essa música, eu precisava de alguém que amasse frevo e amasse Moraes, imediatamente, veio na minha cabeça o nome de Gal. Ela é uma pessoa completamente presente na minha vida, e essa música também traz uma memória muito viva da relação dela com o Carnaval. Chamei ela no 'zap', convidei-a para a música e deu tudo certo. Quando eu ouvi ela completa pela primeira vez, chorei uns três dias seguidos, até agora eu fico emocionada, de tantas memórias maravilhosas que ela traz consigo”, afirmou.

A Rainha também comentou sobre sua rotina de isolamento social por conta do coronavírus. Apesar das restrições físicas, Daniela mantém-se ativa trabalhando bastante, mesmo estando em casa. Segundo a cantora, seu lar acabou virando uma espécie de companhia de teatro independente, tendo toda sorte de equipamentos e produções sendo feitas no formato “home office”.

“Tenho trabalhado muito, quase todos os dias. Tivemos que aperfeiçoar nossa forma de fazer nosso trabalho em home office. É uma forma nova de fazer as coisas, tudo de casa, até mesmo campanhas e participações em programas. Também tiveram as lives, que algo como fazer um DVD em pouco tempo, com pouca produção, com pouca gente. A gente teve que se virar em mil, inclusive Malu Verçosa também. Além disso, também tem as crianças, né, então temos que nos virar nos 30 pra dar conta. Em casa, a gente montou praticamente uma companhia de teatro independente, tendo que se virar com todos equipamentos, luzes, roupas, todas essas coisas. Além disso, também estou trabalhando no Observatório de Direitos Humanos, o que é uma responsabilidade muito grande, pra estar num ambiente jurídico de altíssimo nível, a gente tem que se dedicar bastante e aprender bastante coisa. Por fim, também estou compondo muito, fiz bastante músicas nesse período”, conta.

Já sobre o pós-pandemia, quando todos estiverem vacinados, Daniela mostra-se bastante animada. “Quando todo mundo tiver vacinado, quero reencontrar toda a minha família, juntar todo mundo e matar a saudade, fazer uma festança com eles. Além disso, também sinto falta das coisas cotidianas, quero sair pela rua, andar pela Avenida Sete, dar uma de louca, ir pras uns lugares cheio de gente, poder sair falando com todo mundo”, promete.

Estando em casa quase o tempo todo, Daniela também abordou a questão da sua rotina pessoal. Perguntada por Marrom se ela sabia cozinhar, a cantora afirmou que sua cozinha é a música, mas que consegue se virar entre panelas e alimentos quando necessário.

“Faz isso comigo, não”, brincou Daniela ao ser questionada por Marrom. “Quando meus primeiros filhos eram pequenos, eu cozinhei bastante. Mas isso já faz 30 e poucos anos. Hoje, se precisar, eu me viro, mas não posso dizer que eu sou boa mesmo, já que tô sem prática nenhuma, então não me garanto muito não, mas Malu é cozinheira mesmo, sabe fazer tudo. Meu negócio é cozinhar música mesmo, cozinho na percussão. Minha cozinha é a música.”

Gilberto Gil, Caetano Veloso e Carnaval

Daniela também comentou sobre dois ícones do panteão musical brasileiro: Caetano Veloso e Gilberto Gil. A cantora reafirmou sua relação de carinho e afeto com ambos, e relembrou que em 1989 ela trabalhou como backing vocal de Gil, podendo conviver diretamente com seu ídolo.

“Eu amo eles como artistas, como pessoas, musicalmente... Fui educada por eles, aprendi o valor da liberdade com esses caras. Desde criança eu danço as músicas deles, são canções que estão dentro de mim. Inclusive, já fui vocalista de Gil, em 1989, o que me fez ter um contato mais próximo com ele. Pude ir para vários shows com ele e cantar as músicas que eu amava. Era praticamente um parque de diversões para mim, e por tabela, eu ainda aprendia bastante. Além disso, também pude ver o quanto a pessoa dele é maravilhosa, é encantadora. É um cara que a gente aprende muito a cada segundo que passamos com ele. Caetano também, ele é de uma genialidade imensa, comprometido com o Brasil, é apaixonado pela cultura brasileira. São dois gênios, dois deuses da música mundial. São simplesmente extraordinários, com qualidades imensas. Sempre que estou com eles, eu aproveito para perguntar ao invés de falar”, afirma.

Neste domingo (12), Daniela Mercury vai promover seu carnaval virtual, que será transmitido através das redes sociais da cantora. Prometendo muita alegria e animação, a Rainha contou novidades em primeira mão, como a participação de Margareth Menezes e a estética da live sendo assinada pelo renomado artista baiano Jota Cunha, com esculturas que irão remeter ao público do carnaval presencial.

“Inicialmente, vamos às novidades: Margareth Menezes estará comigo nessa apresentação, o que vai ser maravilhoso. Nosso repertórios tem os mesmos temas, a gente tem uma irmandade de alma. Já fizemos músicas juntas, somos de uma mesma geração, então esse encontro será algo incrível. Temos uma grande ligação aos temas da cidade e à cultura baiana. Ela quando entra no palco, é uma entidade, então é um luxo para mim poder recebê-la. Nós duas vamos tentar deixar vocês sem ficarem quietos em nenhum momento. Além disso, quero trazer novamente o frevo para a Bahia, percebi que esse ritmo não está sendo mais muito tocado aqui no estado. Para a live, eu fiz um lugar dos sonhos, estou dentro de um mundo criado por Jota Cunha, que é uma entidade. Vai ser lindo demais. Sei que é difícil representar a força de um Carnaval de maneira virtual, pois as pessoas que fazem o Carnaval acontecer, mas a música é a grande mágica, a força motriz, então espero que consigamos levar isso. As obras de Jota irão representar as pessoas, então vou estar lá com todos vocês que estarão acompanhando”, conta.

Por fim, a cantora finaliza relatando suas expectativas para o carnaval de 2022, quando espera que todas as pessoas já estejam vacinadas e imunizadas contra a covid-19. Para Daniela, o próximo carnaval “normal” se tratará de uma catarse coletiva sem precedentes.

“Eu acho que hoje ainda é difícil ter ideia de como vai o Carnaval em 2022, mas definitivamente será uma catarse coletiva, um momento de celebração, com todas as pessoas 'soltando a franga'. Como diz Zeca Pagodinho, vai ser o momento de 'deixar a vida te levar', de comemorar o alívio, de poder extravasar por estar vivo. Será um momento equivalente a um pós-guerra. Definitivamente será uma catarse! Mas é isso, hoje, em 2021, também vamos tentar movimentar esse sentimento nesse carnaval virtual. Então falo pro pessoal, arruma a casa, abre espaço na sala, desenha um sorriso na máscara de proteção e vamos curtir com quem a gente ama, em casa. Esse carnaval virtual com certeza também ficará na história”, conclui.

Curta em casa

Em tempos normais, a essa altura Salvador já estaria respirando Carnaval nos quatro cantos da cidade. Sempre foi assim. Mas, em plena pandemia da covid-19, os tempos mudaram e até a maior festa do planeta teve que se reinventar. O CORREIO, que sempre foi referência na cobertura de grandes eventos, não poderia privar seus leitores de curtir, mesmo em casa, essa festa que o baiano tanto gosta. Tudo isso a partir deste sábado (6) até a Quarta-feira de Cinzas (17).

Com conteúdos especiais e apresentação de Osmar Marrom Martins e Jorge Gauthier, numa ação conjunta de todos os departamentos do CORREIO, foi formatado o projeto Correio Folia em Casa, que homenageia Moraes Moreira com o slogan ‘É Carnaval. Mesmo em casa, tamo junto’ e traz uma série de ações como reportagens especiais, programas ao vivo, além da série de podcasts e programa ao vivo especial ‘Os Carnavais de Moraes’, dia 16, em todas redes sociais do jornal a partir das 14h com transmissão do E–Stúdio e ITS Brasil.

O programa especial terá participação de grandes nomes da música baiana como Daniela Mercury, Paulinho Boca de Cantor, Larissa Luz, Margareth Menezes, Márcio Victor, entre outros , que homenagearão o poeta e compositor que morreu no ano passado.

Confira abaixo a entrevista completa com Daniela Mercury:

