Puérperas serão testadas para covid-19 e terão resultado em menos de 24h

Mulheres que deram à luz recentemente e que estão internadas na Maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), serão testadas para covid-19. A partir desta segunda-feira (25), todas as pacientes puérperas assintomáticas do hospital universitário passarão por coleta de sangue, para que sejam feitos exames de PCR para detectar a presença - ou não - do novo coronavírus.

As coletas serão realizadas todas as manhãs, pelos residentes de pediatria. Ainda no mesmo dia, serão entregues às parturientes os resultados. O plano é garantir que seja feito o atendimento adequado às pacientes e, ainda, que haja segurança para a equipe assistencial durante o mês de pico da pandemia de covid-19 em Salvador.

Os testes no hospital universitário, que é filiado à Rede Ebserh, fazem parte de uma pesquisa que avalia, durante a pandemia, a prevalência de positividade para Sars-CoV-2 em parturientes assintomáticas em maternidade da rede SUS, em Salvador. As coletas serão feitas durante 30 dias seguidos.

A atividade tem a aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e é conduzida por professores de Obstetrícia e Neonatologia da instituição, em parceria com a Fundação José Silveira e o Laboratório de Virologia do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA.