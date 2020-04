Pugliesi perde patrocínios e mais de 100 mil seguidores após festinha na quarentena

A festa que a influencer Gabriela Pugliesi fez em sua casa no último sábado (25) continua gerando repercussões negativas. Mas agora as consequências da quebra da quarentena começam a doer em seu bolso, pois ao menos quatro empresas suspenderam o contrato de patrocínio com a baiana.

São elas a marca de roupas inítimas Hope, empresa de chá Desinchá, a loja de roupa Baw e a marca de pipoca Mais pura. Além disso, o banco BTG Pactual e a Fazenda Futuro, que já foram parceiros da influencer em outras oportunidades, afirmaram que não tem interesse em novos contratos de publicidade.

Diversos internautas foram até a página das empresas que têm contrato de publicidade com Pugliesi para pedir um posicionamento delas sobre a atitude da influencer.

O número de seguidores de Gabriela também diminuiu ao menos em 100 mil. Antes da polêmica eram 4,5 mi e agora são 4,4.

"Estou extremamente arrependida, estou mal comigo mesma, fui irresponsável, imatura, e mais uma vez quero pedir desculpas. Errei porque não é para juntar gente em casa, porque tem gente passando dificuldade, porque é ofensivo, não ajuda ninguém nesse momento. A quarentena está difícil para mim, mas sei que está muito mais difícil para outras pessoas. E eu que me proponho sempre a falar sobre como a vida pode ser maravilhosa, tenho que ter responsabilidade sobre o que eu falo, sobre o que eu faço, sobre o que eu posto. Então, queria pedir desculpas do fundo do meu coração", declarou Pugliesi.

A festa teria sido uma recepção de boas-vindas para Mari Baianinha, egressa do confinamento do BBB para o confinamento da "vida real". Barbara Brunca e Mari Saad foram outras influencers presentes no encontro.

Pugliesi, inclusive, já esteve com covid-19, mas se curou. Ela se infectou durante o casamento da irmã em Itacaré, festa onde dezenas de convidados pegaram a doença - inclusive famosos como Preta Gil.