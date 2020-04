Pugliesi revolta seguidores ao furar quarentena para fazer festa entre amigos

A digital influencer Gabriela Pugliesi foi alvo de críticas na internet após quebrar as regras de isolamento e se reunir com um grupo de amigos neste sábado (26). A loira compartilhou fotos e vídeos da confraternização, que reuniu vários famosos.

A festa foi organizada para que Pugliesi e amigos se reencontrassem com a ex-BBB Mari Gonzalez, que foi eliminada recentemente do reality. Entre os convidados estavam Mariana Saad, Gabriela Pugliesi, Bárbara Brunca, Jonas, Erasmo e mais.

O encontro aconteceu na casa de Pugliesi, em São Paulo. Ao postar fotos, inclusive de rosto colado com uma amiga e com seus convidados sem máscara, os seguidores da loira ficaram chocados e desaprovaram a atitude.

"Eu fico mal vendo as pessoas brincarem com tudo que estamos vivendo. Não é hora de festa. Estamos passando por uma guerra, a saúde do Brasil é triste e ainda sim vejo esse povo agindo como se nada tivesse acontecendo. Cadê o isolamento social?", escreveu um seguidor.

Vale lembrar que a própria Pugliesi já foi vítima do novo coronavírus. Um convidado da festa de casamento da sua irmã, em março, em Itacaré, no sul da Bahia, estava infectado e passou o vírus para vários convidados, entre eles a cantora Preta Gil e a apresentadora Fernanda Paes Leme.