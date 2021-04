Pulmões de Paulo Gustavo têm sinais mais evidentes de recuperação, dizem médicos

Internado desde o dia 13 de março num hospital da rede particupar do Rio de Janeiro, após complicações decorrentes da covid-19, o ator Paulo Gustavo continua sua luta para vencer a doença. Alguns passos importantes vem sendo dados, nesse sentido, embora ele ainda continue em terapia intensiva e num estado de saúde considerado grave.

As boas novas mais recentes vieram nesta segunda-feira, (19), após intervenções como broncoscopias e alguns procedimentos cirúrgicos, através das quais os problemas mais urgentes foram contornados. “Felizmente, não surgiram novas complicações nos últimos quatro dias. O quadro clínico do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos. Ainda há necessidade de mantermos a ECMO, assim como a ventilação mecânica”, informou a equipe médica, em nota.

A família do ator agradeceu o carinho e orações por Paulo Gustavo e pediu que as pessoas continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus.

Sinais de reação

Nesse domingo, Susana Garcia, amiga de Paulo Gustavo, contou que viu o ator 'reagir' após ela conversar com ele. "Ontem foi um dia muito especial com vc. Assim que cheguei, comecei conversando com vc e vi na hora que aumentou a sua frequência cardíaca e a respiratória. Te perguntei se vc estava me ouvindo e pedi pra vc mexer a sua cabeça. Vc mexeu duas vezes e tentou abrir a boca. Fiquei de mão dada com você e pedi pra vc apertar a minha mão e vc apertou fraquinho. Naquele momento, eu percebi que vc estava conectado comigo e me ouvindo", escreveu ela sobre o ator, internado há um mês e seis dias.

"Fiquei emocionada com vontade de chorar, mas eu não podia chorar. Respirei fundo e comecei a falar coisas alegres. Disse o quanto vc está se recuperando e como todos nós estamos com saudades. Falei o nome de cada um da sua família, o quanto eles te amam. Dea e Ju rezam o dia inteiro por vc. Falei que o Thales está ali com vc todo o tempo. Que não desgruda de vc. Todos os dias. O dia inteiro. E a medida que eu ia falando, eu perguntava se vc estava me ouvindo e vc balançava a cabeça. Eu falei que os seus amigos rezam por vc o dia inteiro. Falei do Brasil todo orando por vc. Disse que vc une as pessoas pelo afeto, pelo amor".

Susana disse ainda que é emocionante ver o carinho dos enfermeiros com Paulo Gustavo e que sentiu "vontade de compartilhar essa alegria e o seu progresso com todo mundo". “(...) Uma enfermeira me disse uma coisa que me emocionou: ela falou que o comentário no hospital é que o dia que vc sair, o corredor da UTI não será largo o suficiente pra receber todo mundo que estará te aplaudindo", complementou. Com informações da coluna de Leo Dias, no portal Metrópoles.