Pulse, enfim um SUV compacto da Fiat

O primeiro SUV compacto da Fiat no Brasil tem 19,6 cm de altura livre do solo (Fotos: divulgação)

Entre as marcas de maior volume, a Fiat foi a última a apresentar um utilitário esportivo compacto. Quase duas décadas depois do lançamento do pioneiro Ford EcoSport, a empresa começou a comercializar nesta semana o Pulse.

Produzido em Betim, MG, o veículo chega com duas opções de motor, transmissão manual ou automática e cinco configurações. A configuração mais barata é a Drive 1.3 (107 cv) com transmissão manual, que parte de R$ 79.990. Entre os destaques estão quatro airbags, faróis em LED e ar-condicionado automático.

O bagageiro do Pulse tem capacidade para 370 litros O interior da versão de entrada, com transmissão manual Na versão topo de linha a tela da central multimídia é maior e o acabamento é em couro O quadro de instrumentos é similar ao utilizado na Toro Uma visão do espaço traseiro do novo modelo da Fiat

A topo de linha, chamada de Impetus, tem motorização 1 litro turbo (130 cv) associada a um câmbio automático do tipo CVT e é oferecida por R$ 115.990. Nessa opção, tem pintura bicolor, acabamento em couro e quadro de instrumentos digital.

Em relação ao porte, o Pulse é mais próximo a modelos como Caoa Chery Tiggo 3X, Honda WR-V e Volkswagen Nivus.

SUVS COMPACTOS NA BAHIA

No mercado baiano, a liderança do segmento que o Pulse está estreando é do Hyundai Creta. No acumulado de vendas de janeiro até 22 de outubro, foram 2.443 emplacamentos no estado.

A segunda posição é o Jeep Renegade (1.468), que é seguido por Nissan Kicks (1.247), Chevrolet Tracker (1.124) e Volkswagen T-Cross (976), fechando os cinco mais vendidos.

STONIC CONFIRMADO

A Kia confirmou que irá comercializar na primeira quinzena de novembro o Stonic no mercado brasileiro.

De acordo com a empresa, o principal atributo da versão do Stonic destinada ao país é o seu motor Kappa de três cilindros turbo GDI (injeção direta) de 1 litro, a gasolina, com sistema híbrido MHEV 48V (Mild Hybrid Electric Vehicle), capaz de gerar 120 cv de potência e torque de 20,5 kgfm.

O SUV compacto híbrido irá custar R$ 149.990.

O SUV da Kia tem o mesmo propulsor do Creta, mas é híbrido

MOTOR MULTIUSO

A General Motors anunciou nos Estados Unidos que irá comercializar no começo do próximo ano um motor V8 que poderá ser adaptado para diversos veículos.

Nos EUA, GM venderá motor V8 aspirado que rende mais de mil cv

Chamado de "motor de caixa", pois será vendido completo, o ZZ632 é um V8 de 10.4 litros, ou 632 polegadas cúbicas, que entrega incríveis 1.017 cv de potência e 121 kgfm de torque.

Esse big block aspirado gira até 7 mil rpm e tem como base um motor Chevrolet de 1958.

HÍBRIDO NA TOMADA

A BMW começou a oferecer o X3 com propulsão híbrida em três versões, sempre com o mesmo conjunto mecânico. O destaque é a combinação dos motores para gerar a potência combinada de 292 cv e chegar a 42,8 kgfm de torque total.

BMW está oferecendo três versões híbridas do X3 no país

Os motores são associados ao câmbio automático de oito marchas e repassam a força para as quatro rodas graças ao sistema de tração integral. O preço inicial é R$ 399.950 (xDrive 30e X-Line).

AS MAIS VALIOSAS

A consultoria Interbrand divulgou uma nova edição da Best Global Brands, que seleciona as 100 marcas mais valiosas do mundo. No geral, a Apple liderou e a primeira marca automotiva é a Toyota, na sétima posição no geral.

Em seguida, entre as marcas de carros, aparecem Mercedes-Benz, BMW, Tesla, Honda, Hyundai, Audi, Volkswagen, Ford e Porsche.

INDISPONÍVEL

Responsável pela divulgação do sistema híbrido da Toyota no país, o Prius não está sendo mais importado.

O híbrido Prius está fora do catálogo da Toyota no mercado brasileiro

O modelo foi o primeiro da marca com essa tecnologia no mercado nacional e também pioneiro com o sistema bicombustível, posteriormente adotado no Corolla e Corolla Cross.