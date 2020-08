Putin anuncia registro de primeira vacina contra coronavírus

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta terça-feira (11) que a vacina contra o coronavírus, desenvolvida no país, foi registrada.

"Esta manhã foi registrada, pela primeira vez no mundo, uma vacina contra a COVID-19", disse ele em reunião com membros do governo. Segundo o presidente, a vacinação será voluntária e estará disponível a partir de 1º de janeiro.

Após pedir explicações ao ministro da Saúde, Mikhail Murashko, Putin explicou sobre a ação imunizante. "Sei que ela age de forma bastante eficaz, formando uma imunidade estável e, volto a dizer, passou em todos os testes necessários", afirmou o presidente.

Putin disse ainda que a vacinca é tão segura que uma de suas filhas já foi imunizada. Segundo informações do site BECTN, ele falou sobre como sua filha se sentiu após ser vacinada contra o coronavírus: “Depois da primeira vacinação, ela estava com 38, no dia seguinte um pouco mais de 37 e é isso”.

"A vacina contra o coronavírus registrada na Rússia mostrou alta eficácia e segurança", garantiu o ministro da Saúde russo.