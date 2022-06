PVC rasga dinheiro ao vivo ao criticar gastos do Flamengo: 'Colo depois'

O comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, rasgou uma cédula de R$ 20 durante o programa Troca de Passes, na madrugada desta quinta-feira (23). Ele estava fazendo uma crítica à diretoria do Flamengo, derrotado ontem pelo Atlético-MG pela Copa do Brasil.

"A questão dos gastos com rescisões de contratos é absurda e assustadora. Gente que eu respeito muito na direção do Flamengo me diz: 'Você comparou laranja com banana'. Me reposiciono: Vou voltar a dizer só sobre esse número. Gastar 22 milhões de reais em rescisões de contrato de quatro técnicos em 18 meses....Deixa eu ver se tenho uma nota de R$ 20....É fazer isso aqui", disse, rasgando o dinheiro.

A cena surpreendeu a apresentadora Camila Carelli. "Que é isso! Me passa aqui o Pix", brincou ela. "Eu colo depois, vou colar depois", respondeu PVC.

O momento viralizou nas redes sociais, com muitas brincadeiras, mas também críticas de pessoas que lembraram que rasgar cédula é crime e outras que falaram em desperdício.

Desculpas

Ao final do programa, PVC voltou a falar do tema e pediu desculpas. Ele também afirmou que vai fazer uma doação.

"Deixa eu falar uma coisa. Vou recuperar minha cédula e amanhã vou fazer uma doação de R$ 200 em quentinhas para compensar o ato falho que cometi. Então peço desculpas", finalizou.