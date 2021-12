PwC Brasil abre inscrições para trainee nas áreas tributária, de negócios e tecnologia

A PwC, empresa global de prestação de serviços profissionais, está com inscrições abertas para a seleção de sua nova geração de solvers - pessoas que se unem de formas inesperadas para criar soluções inovadoras para os mais variados desafios, ajudando as organizações a construir confiança e entregar resultados sustentáveis. Os interessados em participar do programa de trainee podem candidatar-se até o dia 17 de janeiro para vagas em todo o país. O início das atividades será em abril de 2022.

Presente em 156 países, a PwC atua na prestação de serviços nas áreas de auditoria e asseguração, consultoria tributária, consultoria estratégica, consultoria de negócios e em tecnologia e assessoria em transações a clientes dos mais variados segmentos.

A empresa oferece práticas flexíveis de trabalho e aceita inscrições de onde os interessados estiverem.

Nesta edição do programa, podem participar estudantes e profissionais com até dois anos de formação nos cursos de: Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Administração, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Tecnologia de Sistemas e Redes, Tecnologia em Desenvolvimento de Software, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Estatística, Psicologia, Comércio Exterior e Relações Internacionais.