Pyong realiza campanha para proteger Manu: 'Fora Prior'

O hipnólogo Pyong Lee declarou, pelo Twitter, sua torcida na eliminação do Paredão formado na noite do último domingo (29). Como era esperado, levando em consideração as intrigas da casa quando o coreano ainda estava confinado, a campanha do ex-BBB é para a saída do arquiteto e empresário Felipe Prior.

“Bom, óbvio que nesse paredão, pra mim, é Fora Prior. Que o Brasil faça sua vontade”, escreveu em seu perfil na rede social.

O hipnólogo ainda aproveitou para fazer um mutirão de votos para conseguir esse objetivo na intenção de proteger Manu, sua aliada dentro da casa mais vigiada do Brasil. A eliminação acontece nesta terça-feira (31).

Pyong foi o oitavo participante a deixar o programa. Ele foi indicado ao paredão pelo próprio Prior, que era Líder na semana em questão.

(Foto: Reprodução/Twitter)