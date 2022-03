Quabales promove apresentação de alunos e celebra 10 anos de fundação

O Quabales está encerrando o ciclo de mais um projeto com seus alunos no sábado (19). A Associação Cultural, localizada no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, realiza um evento, às 16h30, que vai reunir participantes de oficinas realizadas entre 2020 e 2021, integrantes do projeto Quabales Expandindo Horizontes, que conta com patrocínio da CAIXA e coprodução da Janela do Mundo.

O encontro acontece na sede do Quabales e vai contar ainda com um pocketshow do Quabales Banda. O evento, além de marcar o encerramento do projeto Expandindo Horizontes, integra a programação especial em celebração aos 10 anos do Quabales, completados no último mês de janeiro.

Professores e alunos das oficinas de Percussão, Violão, Canto, Capoeira, Dança, Áudio e Gravação, Robótica e Inglês prepararam apresentações integradas, que vão reunir as diversas linguagens trabalhadas ao longo da jornada de aprendizado.

Durante quatro etapas do projeto, uma média de 400 alunos participaram dos encontros. Nesta última etapa, a maior parte dos encontros ocorre de forma presencial ou híbrida. Apenas as aulas de Inglês, Canto e Robótica acontecem em formato online.

O projeto Quabales Expandindo Horizontes foi iniciado em março de 2020, mas precisou ser interrompido por conta da pandemia. Em julho do ano passado, as oficinas foram retomadas, com adaptações, em função das restrições impostas pelo momento.



O objetivo principal do projeto Quabales Expandindo Horizontes foi levar acesso à informação e conhecimento, especialmente para os moradores do Nordeste de Amaralina, onde fica a sede do Quabales. Além dos conteúdos específicos, são tratadas temáticas relacionadas ao meio-ambiente, mundo do trabalho, economia solidária e criativa e desenvolvimento pessoal, social e cultural.



O projeto Quabales Expandindo Horizontes é uma realização do Quabales, com coprodução da Janela do Mundo e patrocínio da CAIXA e Governo Federal.



Sobre o Quabales

Fundado em 2012, o Quabales é um projeto sócio-educativo e cultural idealizado pelo percussionista Marivaldo dos Santos e pela produtora Fernanda Mello. Seu objetivo é, através de um aprendizado colaborativo, incentivar a inclusão social e profissional de crianças, adolescentes, jovens e adultos, usando a música, a arte e a cultura como ferramentas para o combate às desigualdades, estimulando novas perspectivas de vida.



As atividades acontecem no Nordeste de Amaralina, comunidade soteropolitana com mais de 100 mil habitantes e berço de Marivaldo, multi-instrumentista, compositor, produtor e integrante do STOMP, que está em cartaz na Broadway há mais de 20 anos. Sem nunca desviar o olhar de suas origens, Marivaldo quis compartilhar suas conquistas e experiências de vida, buscando a formação de melhores cidadãos.