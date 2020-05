Quadrilha de assalto a bancos na Bahia e Sergipe é desarticulada em Barreiras

Uma operação conjunta da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) desarticulou, na noite desta sexta-feira (23), uma quadrilha envolvida com roubos a bancos, tráfico de drogas e homicídios.

Através de uma ação das polícia Militar, Rodoviária Federal e do Departamento de Narcóticos de Sergipe, os agentes chegaram a um imóvel usado pela organização criminosa. O grupo já vinha chamando atenção da polícia e foi encontrado na zona rural do município baiano de Barreiras, na região Oeste do estado.

(Foto: Divulgação/SSPBA)

Guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Cerrado) e da 83ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionadas e chegaram ao local. No cerco, os criminosos atiraram e dois deles morreram. De acordo com a SSP-BA, ambos tinham passagens por roubos contra bancos e tráfico de drogas nos dois estados envolvidos na operação.

Os envolvidos chegaram a ser socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos.

Na casa em que estavam foram apreendidos dois revólveres calibre 38, munições, três veículos (modelos Frontier, Onix e Siena), 150 kg de defensivos agrícolas, roupas camufladas, toucas, coturnos, porções e pés de maconha, além de balanças e celulares. O material foi apresentado na Delegacia Territorial de Barreiras.

Na avaliação da polícia, a dupla morta no confronto planejava atacar bancos na região e estavam esperando outros comparsas.