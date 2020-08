'Quadrilha de quatis' invade e saqueia mercado em São Paulo; veja vídeo

Na animação "Os Sem Floresta", uma gangue de animais liderada por um guaxinim malandro invade e saqueia os mantimentos de uma casa. Inspirados por esse filme ou não, uma quadrilha de quatis (seria uma "quatilha"?) repetiu o mesmo modus operandi ao furtar comida de um supermercado de Bertioga, no litoral de São Paulo.

A ação contou com 30 "meliantes", que foram responsáveis por roubar frutas do estabelecimento, diz o G1. Em um vídeo que está circulando pela internet é possível ver, em detalhes a ação do grupo - que, de forma sincronizada, escala o portão do mercado e foge para uma mata próxima.

"Parecia um desenho animado", disseram as testemunhas ao G1. O roubo ocorreu neste domingo (9) e foi flagrado pela comerciante Evelin Oliveira do Nascimento, 36, que estava indo fazer compras quando se deparou com a cena. Assista: