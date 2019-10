Quadrilha é presa acusada de fraudar bingo em Lapão que ia sortear Hillux

Foto: Divulgação/SSP

Quatro pessoas foram presas no domingo (6), após tentarem fraudar o sorteio de uma Hilux, duas motos e valores em dinheiro no município do Lapão. De acordo com a polícia, a quadrilha que tinha como integrante dois idosos - Antônio Honorato da Silva, 63 e Josias Ferreira de Jesus, 77 - além de Emerson Moraes da Silva, 34 anos, Maria Elisabete Honorato da Silva, 43, é acusada de comprar as cartelas originais, suprimir a numeração, reimprimir os números sorteados e apresentar a cartela falsificada para ganhar os prêmios.

O quarteto foi preso por investigadores da Delegacia de Irecê. “Recebemos a informação de que um grupo de Feira de Santana estava a caminho dessa localidade para fraudar o bingo. Imediatamente fomos até o local, nos espalhamos e localizamos o grupo criminoso”, explicou o titular da Delegacia Territorial de Irecê, delegado Ernandes Reis Santos Júnior.

Ainda segundo ele, o grupo foi localizado ao lado do palanque, dois dentro de um veículo e dois do lado de fora. A quadrilha comprava as cartelas originais, suprimia a numeração, reimprimia os números sorteados e apresentava a cartela falsificada. O grupo foi encaminhado para a DT de Irecê e autuado por falsificação de documento particular, estelionato e associação criminosa. Com eles foram apreendidos um notebook, duas impressoras, cartelas suprimidas, folhas com numeração já impressa e um nobreak.

De acordo com a polícia, em 2018, Antônio Honorato e Emerson Morais foram presos em flagrante pelo mesmo crime na cidade de Governador Mangabeira. O grupo é especializado em fraudes em bingo.