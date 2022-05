Quadrilha envolvida em sequestro é presa na BA; crime foi comandado por presidiário

Quatro homens foram presos em flagrante, na noite de segunda-feira (30), após sequestrarem um motorista e seu ajudante na cidade de Nazaré, no Recôncavo Baiano. O mandante do crime estava liderando a ação de dentro do Presídio de Salvador. As vítimas foram resgatadas ilesas.

“Um dos participantes do crime comprou maquinários para panificação na cidade de Ruy Barbosa, fazendo o pagamento de R$ 25 mil via Pix. A entrega do material seria realizada numa localidade próxima à cidade de Nazaré, onde foram levados num caminhão pelo caminhoneiro e seu ajudante. Ao chegar no local, e ter contato com o suposto comprador, as vítimas foram levadas à uma área rural, onde outros integrantes do grupo realizaram o sequestro”, explicou o titular da DT/Nazaré, delegado Adilson Freitas.

O homem que vendeu o maquinário percebeu que o Pix era falso e entrou em contato com a DT/Nazaré, informando que os criminosos estavam exigindo a quantia de R$ 30 mil para liberar os reféns.

“De imediato iniciamos o trabalho de polícia judiciária e empreendemos diligências. Inicialmente prendemos um dos criminosos e recuperamos o caminhão e a mercadoria subtraída. Posteriormente localizamos a pessoa responsável por esconder o veículo e os produtos”, disse o delegado.

Após um cerco no matagal, os policiais conseguiram resgatar as vítimas ilesas e prender mais um integrante do grupo. Após a investigação, foi identificado diante das provas, que o mandante do crime é interno do presídio. Ele também foi autuado em flagrante.

A quadrilha responderá por extorsão mediante sequestro e roubo majorado, em relação ao caminhão e carga, e por associação criminosa. Os integrantes da quadrilha foram levados para a Delegacia Territorial de Nazaré, onde seguem custodiados à disposição da Justiça.