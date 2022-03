Quadrilha especializada em golpes do bilhete falso é presa na Bahia

Nove integrantes de uma quadrilha especializada em estelionato foram presos, na tarde de quarta-feira (16), no município de Santana, região oeste da Bahia. A organização criminosa atuava com a venda de bilhetes premiados. Eles faziam sorteios falsos, com vídeos pré-gravados das dezenas sorteadas, ludibriando todos os apostadores.

O grupo atuava no interior da Bahia há pelo menos dois anos. “Temos registros do golpe nas cidades de Barreiras, Ibotirama, Santa Maria da Vitória, Santana, Barra, São Desidério, Buritirama, Riacho de Santana e Cocos, além de ramificações nos estados do Piauí e do Maranhão”, explicou o delegado titular da Delegacia Territorial (DT) de Santana, Paulo Victor Muniz.

No momento do flagrante, os membros estavam partindo para novas cidades. “Encontramos com eles sacolas com bilhetes, gravações dos sorteios, além de grande quantidade de dinheiro”, disse o delegado.

Os nove acusados foram encaminhados para custódia da Delegacia de Santa Maria da Vitória onde foram autuados em flagrante por estelionato. As investigações seguem para identificar mais integrantes do grupo criminoso.