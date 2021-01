Quadro de Ygona Moura piorou: 'Começou a ter febre, está bem complicado'

Na última atualização sobre o quadro de saúde da influencer Ygona Moura, a família informou aos fãs que a jovem teve uma piora nas últimas 24 horas. Ela está entubada por conta de complicações causadas pela covid-19.

"Ela ainda está em estado grave, de ontem para hoje começou a ter febre. Está bem complicado o caso dela, mas para Deus nada é impossível. Voltou a pedir que todos continuem orando", diz a mensagem compartilhada nos Stories do Instagram da influenciadora.

Ygona Moura, que está sofrendo críticas nas redes sociais após ignorar as recomendações de isolamento social, foi defendida hoje pela cantora Inês Brasil. Ela publicou um vídeo em que pede orações para a amiga.

"Vamos rezar por ela e por todas as pessoas que estão com covid-19. Independente do que ela falou, que atire a primeira pedra quem nunca errou", afirmou Inês.

As críticas começaram por conta de um vídeo publicado por Ygona, em que ela fala sobre a sua rotina de aglomerações. "Aglomerei mesmo e recebi bem para isso", diz a influenciadora trans em um trecho.