Quadros de Britney Spears serão exibidos em galeria na França

Afastada da música desde o ano passado, Britney Spears usou a pintura como uma forma de terapia em meio a momentos difíceis. Os quadros da cantora serão expostos em uma galeria na França a partir do próximo sábado (18).

O anúncio foi feito pelas redes sociais da Galeria Sympa, com sede em Figeac, no país francês. A mostra foi batizada de "Sometimes You Just Gotta Play" (em português, "Às vezes você só precisa brincar"). Não foi informado quantos quadros serão expostos.

O nome da mostra é referência a um vídeo que Britney publicou em 2017, quando pintou o quadro de flores coloridas divulgado pela Galeria Sympa.

Este quadro foi doado por Britney para um leilão de caridade em Las Vegas. O dinheiro arrecadado foi usado para ajudar as vítimas de um tiroteio ocorrido na cidade um mês antes.