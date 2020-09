Quais os efeitos do estresse e da ansiedade no corpo?

Dor no braço, perna, cabeça...costas! Os efeitos do estresse e da ansiedade no corpo são muitos. Esse é o tema da live Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (8), às 18h, no Instagram do jornal CORREIO (@correio24horas). O jornalista especializado em Saúde pela UFBA, Jorge Gauthier (@jorgegauthier) , recebe o fisioterapeuta Alan Dantas do Núcleo de Fisioterapia Cuidar (@nucleo.cuidar) para falar sobre os tratamentos e formas de atenuar esses efeitos.

Alan é especialista em microfisioterapia, quiropraxia, nova medicina germânica e posturologia. Indicada para o tratamento de dores no corpo, ansiedade, insônia, depressão, enxaquecas, processos reumatológicos e até mesmo doenças crônicas, a microfisioterapia é uma técnica capaz de identificar causas de sintomas e tratar traumas acumulados pelo corpo.

Através de toques manuais, o corpo é estimulado a reconhecer e eliminar essas memórias. O procedimento, sem contraindicações, pode começar a apresentar resultados após as duas primeiras sessões. “Guardamos todas as memórias conscientes e inconscientes vivenciadas ao longo da nossa vida. As vivências negativas, quando não solucionadas, se armazenam no corpo e interferem nas nossas capacidades naturais de se curar, influenciando no surgimento das

doenças físicas, orgânicas e mentais”, detalha o especialista .