Quais são os sinais que sua mente e corpo dão de que você pode fazer terapia?

Existe um momento ideal para começar o tratamento psicológico? E quem deve procurar por terapia? O psicólogo e professor Ilailson Rocha (@ilailsonrocha) foi o convidado do programa Saúde e Bem-estar desta semana para responder alguns questionamentos e falar sobre o processo terapêutico.



No programa, apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier), o psicólogo explicou o que é preciso entender para iniciar e dar continuidade aos processos terapêuticos. Ilailson também palestrante e atual coordenador da Comissão de Psicologia e Comunicação do Conselho Regional de Psicologia da Bahia (@crp.03).



Assista ao programa: