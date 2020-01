Qual a maneira mais eficiente de monitorar gastos? Patrícia Pereira

Olá Patrícia. A melhor maneira de se manter bem financeiramente é monitorando os gastos, agora, a melhor forma de monitorar os gastos é algo muito peculiar, e que representa um dos principais obstáculos para que as pessoas possam melhorar seu letramento financeiro. Não podemos medir o que não controlamos, esse é um conceito básico de gestão empresarial, mas que pode ser aplicado facilmente em educação financeira. Não há como tomar decisões corretas se não souber que caminho seguir, é fundamental que façamos um esforço pra montar nosso diagnóstico financeiro, que é entender com o que gastamos cada centavo, isso é libertador, pois nos dá a condição de tomar decisões assertivas que irão impactar positivamente no orçamento doméstico. Um bom exemplo é quando paramos para analisar nossos gastos e identificamos que existem muitas despesas que não são tão essenciais e podem ser suprimidas, parcialmente ou em sua totalidade, sem gerar nenhum impacto nas nossas vidas, nenhum mesmo. Isso vai gerar uma economia mensal que se transformará em poupança, e logo em seguida em investimento. É esse o caminho que devemos seguir, pois somente assim conseguiremos uma boa estabilidade financeira e conquistaremos nossa liberdade, pois não se engane, à medida em que o descontrole financeiro aumenta, nossa liberdade diminui, porque ficaremos sempre refém do dinheiro. Pense nisso! Crie métodos que sejam confortáveis para monitorar seus gastos, seja anotando em um caderninho, usando uma planilha ou adotando um aplicativo, não importa a forma, o legal de tudo isso é que terá plena consciência de seus gastos e poderá tomar as decisões que forem mais convenientes, melhorando significativamente sua educação financeira.





Edísio, o saque do FGTS mexe no recurso que eu tenho acumulado no fundo? Cassio Menezes

Olá Caio. Como só será permitido um saque para cada conta, se tiver por exemplo, três contas inativas e uma conta ativa. Poderá sacar até R$ 998 em cada uma delas, sem prejuízo algum do saldo total acumulado. Na mesma Medida Provisória, foi instituída a regra de saque chamado: SAQUE – ANIVERSÁRIO. O beneficiário que optar por essa modalidade, não poderá sacar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, extinção do contrato de trabalho por acordo ou por fim do prazo, fechamento da empresa ou suspensão total do trabalho avulso por mais de 90 dias. A regra já existente para saque do fundo de garantia, continuará em vigor, como nos casos de compra de imóvel, motivo de doenças e outros. A opção por essa modalidade iniciou em 1º de outubro do ano passado, momento em que os trabalhadores podiam iniciar a adesão ao saque-aniversário. O trabalhador somente participará da modalidade se fizer expressamente essa opção, estando ciente que não poderá sacar o FGTS caso seja demitido sem justa causa, ou por outras razões já citadas nesse texto. Portanto, só haverá alteração do saldo de seu Fundo de Garantia, se fizer a opção pelo saque em umas dessas modalidades que citei aqui, se não fizer, seu saldo ficará intacto rendendo até que se enquadre em uma das regras para obter o benefício. Gostaria de acrescentar que a opção pelo saque deve estar acompanhada de um bom planejamento para o gasto desse recurso, não esqueça que o objetivo principal do fundo de garantia, é de fato, garantir ao trabalhador uma reserva financeira para suprir as necessidades da família em caso de demissão, se usar desordenadamente esse recurso, ele pode fazer falta no futuro.





