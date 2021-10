Qual a melhor estratégia para estabelecer metas financeiras? Luiza Santos



Olá, Luiza. Um dos grandes desafios do planejamento financeiro é o da mudança de comportamento, porque não adianta fórmulas matemáticas bem elaboradas, planilhas exuberantes, aplicativos automatizados, se não houver vontade de mudar. Sei que, às vezes, a dificuldade nos enfraquece tirando nossa capacidade de racionar, ou melhor, de pensar objetivamente, mas aí é que está a diferença entre quem chega lá e quem continua tentando. Atitude é a palavra de ordem. É preciso foco e disciplina para alcançar os objetivos e quando não conseguimos sozinhos, precisamos de estratégias para driblar nossa mente e fazer com que nossos desejos sejam alcançados. Se não consegue ter disciplina para guardar dinheiro, faça uma previdência ou um consórcio, que gerem pagamentos mensais e compulsórios. É uma maneira de investir e então, quando estiver mais madura sobre esse aspecto, comece a diversificar e buscar opções mais rentáveis. Não sou adepto ao Título de Capitalização - que nem de longe pode ser considerado um investimento - mas é uma boa alternativa para iniciar a disciplina de guardar um pouco a cada mês. A partir dessas atitudes, você pode adquirir hábitos positivos de educação financeira e quando menos esperar, tomar suas próprias decisões sem precisar de nenhum tipo de alavancagem.





Como identificar os desperdícios no orçamento e transforma isso em uma reserva? Paulo Antônio



Olá, Paulo. O sucesso no planejamento financeiro consiste em um bom diagnóstico, justamente porque é nessa etapa que se identifica os principais gargalos do orçamento. Como vai conseguir dar outro rumo a sua vida financeira se não sabe o que está acontecendo com seu orçamento? Procedimento básico, inclusive para identificar os desperdícios que não consegue enxergar. Para fazer um bom diagnóstico financeiro anote pelo prazo de trinta dias todas as despesas que fizer, cada centavo que gastar. Faça esse registro separando por grupo, como, por exemplo, farmácia, supermercado, lanche, diversão, saúde. Seja criterioso, não deixe passar nada. Comprou uma bala no ônibus? Anote. Tomou um cafezinho? Anote. Pagou uma conta? anote. Simples assim. Ao final do período some todos os grupos e verifique como está seu padrão de gastos e identifique com o que está gastando seu dinheiro. Você, com certeza, irá se surpreender. Possivelmente vai encontrar gastos que nem sabia que existia e outros que não tinha noção de quanto custava. Em seguida, faça uma análise criteriosa e elimine tudo que não for importante, ajustes os gastos essenciais e reorganize suas finanças. Com isso, vai perceber que pode gastar, aproximadamente, 15% a menos - no mínimo. É a partir daí que começa a aparecer a sobra necessária para montar sua reserva.





