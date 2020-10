Qual a melhor forma de negociar as contas de luz atrasadas na pandemia?

Edísio, qual a melhor forma de negociar despesas de luz? Acabei atrasando algumas contas, porém, já recebi o aviso de corte. Anônimo

Olá Anônimo. As concessionarias estabeleceram regras próprias para condução da inadimplência nesse período de pandemia e a ANEEL — Agência Nacional de Energia Elétrica, através da Resolução Normativa 878/2020, disciplina sobre a suspensão dos serviços em áreas urbanas por 90 dias. Mas essa medida disciplina apenas sobre a não suspensão dos serviços de energia elétrica, no respectivo prazo, e não a anistia do débito, portanto, após o prazo definido o consumidor precisará pagar a conta para evitar a suspensão dos serviços. Se tiver fatura em atraso e perceber que não irá conseguir pagar, o ideal é entrar em contato imediatamente com a concessionária e tentar uma negociação antes de ser notificado da suspensão do serviço, ou mesmo de ter a linha cortada por falta de pagamento.





Os fundos continuam ainda são uma alternativa de investimento na pandemia? Como encontrar uma boa opção para investir? Guilherme Souza

Olá Guilherme. Os Fundos de Investimentos são uma boa opção, a questão central é exatamente o tipo de produto a ser escolhido, precisando ser aquele que mais esteja alinhado ao seu perfil e condição de investimento. Existem Fundos de Renda Fixa, os mais conservadores e que oferecem uma rentabilidade baixa. Tem os Multimercados, uma boa opção para fugir da renda fixa pura e experimentar opções mais rentáveis e que obtenham um bom grau de segurança. Para quem quer arriscar um pouco mais, tem os Fundos Imobiliários, os conhecidos FIIs, esses são o meio termo entre a renda fixa e os investimentos em Ações. É uma forma de conviver com um produto que balança com a variação de mercado, mas tem volatilidade menor que as ações propriamente ditas. E tem os Fundos de Ações, que permitem investir em vários papeis ao mesmo tempo, e a depender da estratégia, ter uma carteira bem agressiva sem se descuidar da defesa. A vantagem desses fundos é que tem um administrador que cuida da gestão e faz os movimentos de entrada e saída de acordo com o mercado e com a regra do Fundo. São vastas as opções, o interessante é se atualizar para acompanhar de perto essas movimentações, seja em que produto for. Não deixe de avaliar cuidadosamente seu perfil de investidos, para saber qual sua propensão ao risco e evitar conviver com cenários de mercado que não esteja adaptado.





Tem dúvidas sobre finanças pessoais? Mande um e-mail para @carteiracorreio@redebahia.com.br