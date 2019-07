Qual a sua nota? Veja como será feita sua avaliação de crédito

O consumidor que costuma fazer malabarismo no mês sorteando a despesa a ser paga vai ter que repensar sua estratégia. Ainda que aquelas duas contas de luz tenham sido quitadas antes no corte do serviço, passar da data do vencimento não vai pegar bem com a vigência do Cadastro Positivo. A partir da próxima segunda (9), a adesão ao sistema será automática. O cadastro reúne todo o histórico de pagamentos do consumidor para atestar quem é bom pagador.

São estas informações que vão ficar abertas a todas as lojas, empresas de serviço público, bancos e outras instituições financeiras que, com elas, vão definir um ‘score’, nota que será determinante na definição da oferta de crédito. Na teoria, quanto maior a nota - quanto melhor pagador for o consumidor - melhor será a oferta de crédito (incluindo taxas menores).

“Cada consumidor terá um histórico de crédito que permitirá gerar uma nota calculada com base em pagamentos realizados, como parcelas de financiamentos ou empréstimos e pagamento de serviços continuados como água, energia elétrica, gás e telefonia”, explica o presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), Elias Sfeir.

O Cadastro Positivo foi criado há oito anos, porém, a adesão era voluntária. Ainda de acordo com a ANBC, a expectativa é de que a ampliação no número de consumidores dentro do sistema vá injetar até R$ 48 bilhões na economia baiana. No estado, três em cada dez consumidores estão inadimplentes (38,3%), enquanto a média nacional chega a 40,3%.

Ainda que a lei não dê nenhuma garantia efetiva quanto à redução de juros para bons pagadores, a promessa é que o cadastro vai aumentar a competitividade entre instituições financeiras. Para o gerente de Cadastro Positivo do SPC Brasil, Vilásio Pereira, o sistema vai permitir uma melhor avaliação da capacidade de pagamento do cliente. “Hoje só temos informações dos maus pagadores. Quem concede o crédito vai ter uma visão mais ampla e ofertar o crédito mais adequado”.

O economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, concorda: “a ferramenta anterior não funcionava. Quando o crédito é melhor concedido, maior a chance de ser pago”, acrescenta.





PARA O CONSUMIDOR QUE QUER FICAR NO CADASTRO POSITIVO

Quem quiser integrar o Cadastro Positivo não vai mais precisar fazer o pedido de adesão junto aos boreaus de crédito. O presidente da Associação Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos, alerta, no entanto, que o consumdor que optar por permanecer no cadastro vai precisar manter as contas em dia e gerir muito bem o orçamento.

“O pagamento em dia será mais valorizado. Pagar as contas em dia é muito importante para aumentar o score, inclusive pagar as contas antes do vencimento também pode elevar sua pontuação. Utilizar o débito automático pode ser uma boa solução”, recomenda.

Outra dica é colocar todas as contas no seu CPF: “procure colocar tudo que puder em seu nome, principalmente as de água, luz, internet, isso mostra que você tem um bom relacionamento com as empresas”.





PRAZO PARA PEDIR A EXCLUSÃO DO SISTEMA É DE 30 DIAS

Mesmo que a adesão do Cadastro Positivo passe a ser automática, a permanência do consumidor não é obrigatória. Segundo a especialista em Relações Institucionais da Proteste, Juliana Moya, existe um prazo de 30 dias - contados a partir do momento em que é informado da inclusão - para pedir o cancelamento.

“A PROTESTE questiona o projeto devido, entre outros fatores, às possíveis falhas em questões básicas como sigilo e compartilhamento de informações pessoais por parte das empresas prestadoras de serviço público e não financeiras”, defende a especialista.

Ela chama atenção também para a conferência destas informações. “O consumidor precisa se assegurar de que receberá informação adequada sobre a inserção dos seus dados para que possa corrigir eventuais equívocos ou pedir a sua exclusão”, completa.





TIRA DÚVIDAS

O que é o Cadastro Positivo? Com o sistema, os dados do histórico de crédito do consumidor como pagamentos de contas e empréstimos ficam abertos a todas as lojas, empresas de serviço público, bancos e outras instituições financeiras.

É obrigatório fazer parte? Não. A medida que entra em vigor na segunda-feira (09) não torna o Cadastro Positivo obrigatório, mas torna sua adesão automática. Antes o consumidor precisava liberar o acesso a estas informações. No entanto, a qualquer momento ele pode procurar a instituição financeira e pedir para sair do cadastro.

O que define o score? O score de crédito é a pontuação que mede a confiança que o mercado tem na sua capacidade de honrar seus compromissos nos próximos 12 meses. Cada instituição financeira adota a metodologia que achar mais adequada para pontuar estes pagamentos. Também não há nenhuma garantia de que o crédito, de fato, vai ficar mais barato. Ou seja, a medida não prevê uma regra geral para definir a nota. Contas pagas, compras com cartões de crédito, financiamentos e empréstimos entram no cálculo do score do cadastro positivo.





DICA DA SEMANA: ONDE CONSULTAR O SCORE

Serasa Consumidor Exige somente o cadastro de um e-mail. www.serasaconsumidor.com.br

Boa Vista O cadastro também é gratuito. www.consumidorpositivo.com.br

SPC Brasil É preciso se inscrever no Cadastro Positivo antes de fazer a consulta do score. www.spcbrasil.org.br/cadastropositivo

Qood A fintech emite o relatório em até 7 dias. consumidor.quod.com.br.



NOTA NO AZUL

1. Regularize as dívidas atrasadas Quem quiser ter um bom score na praça vai ter que manter as contas no azul. Quem está negativado e quiser fazer parte do Cadastro vai precisar negociar todas estas pendências o quanto antes.

2. Evite atrasos Até mesmo aquela conta que o consumidor confundiu a data de vencimento e pagou no dia seguinte vai pesar no Cadastro Positivo. Por isso, é bom Evitar atrasos no pagamento das faturas e boletos. A pontualidade vai impactar na nota.

3. Quanto você ganha? Todas as instituições financeiras vão ficar sabendo. Mantenha os dados cadastrais e informações sobre rendimentos atualizados nos serviços de proteção ao crédito. Este é mais um fator que pode aumentar ou reduzir a nota.

4. Nem pense em cair no rotativo do cartão Não basta só pagar a fatura do cartão de crédito em dia. A quitação do valor integral da fatura vai ser determinante para ter um bom score. Planeje bem o uso do cartão de crédito e o use como aliado.

5. Cuidado com o endividamento maior que a renda A lição de casa vai ter que ser feita junto com o orçamento. isto quer dizer que ter dívidas acima do valor do que se ganha também vai reduzir a nota, ainda que estas contas sejam pagas.

6. Crédito consciente Avalie se é mesmo necessário utilizar uma linha de cédito e planeje sua utilização. Coloque na conta o custo efetivo total deste crédito, incluindo as taxas, e pesquise bastante onde encontrar instituições com boas taxas.

7. Acompanhe seu score O consumidorque já fica de olho no que entra e o que sai da conta bancária vai ter também que acompanhar de perto o seu histórico no Cadastro Positivo e o seu score para saber onde está perdendo ou ganhando pontos na nota de crédito.