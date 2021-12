Qual o melhor empréstimo do mercado?

Com os inúmeros modelos disponíveis no mercado, além da grande competição que existe com as formas mais comuns de tomada de capital, fica difícil colocar um ranking de melhores empréstimos brasileiros. Contudo, temos um em específico que é extremamente vantajoso e que em todo o seu processo de contratação dá certeza e confiança ao contratante.

É importante salientar que para adquirir esse serviço é necessário o pedido de um valor alto, a começar por R$100.000,00. Ou seja, é um modelo indicado para aqueles que estão precisando de bastante dinheiro.

Empréstimo Home Equity

O serviço que estamos falando é o famoso Home Equity, que também é conhecido como empréstimo com garantia de imóvel. No Brasil, este modelo ainda está em crescimento, sendo disponibilizado em poucas empresas. Porém, o empréstimo Home Equity é muito comum nos Estados Unidos e o mais indicado pelo país americano.

Este é um método que funciona da seguinte maneira: para contratar o valor desejado é preciso colocar seu imóvel em jogo. Muitos temem essa atitude, porém ela é uma garantia que você dá à agência em troca de juros menores e prazos otimizados de parcelamento.

Raramente uma pessoa adquire dores de cabeça com esse serviço. As taxas são muito inferiores aos modelos mais comuns de empréstimos, além da Cash Me, uma das melhores empresas do mercado que cedem esse tipo de adesão, apresentar um ótimo serviço e garantir a estabilidade de seus clientes. Ou seja, o empréstimo Home Equity é a nossa maior indicação!

Como funciona a consulta do Home Equity?

O empréstimo com garantia, como também é conhecido, também possui um tipo de simulação. Para isso é necessário dispor de todas as documentações básicas, que qualquer empresa de empréstimos pede durante esse processo, e disponibilizar algum comprovante de imóvel – visto que o Home Equity funciona a partir da garantia de alguma casa, apartamento e outros.

Vale a pena destacar, novamente, que esse modelo exige um mínimo para a simulação de empréstimo, sendo este de R$100.000,00. Ou seja, para quem está atrás de uma quantia alta, essa é a melhor forma de garantir a sua contratação.

Contudo, se você é uma pessoa que está a fim de adquirir um valor baixo, que não chegue a ter tantos zeros à direita, a melhor opção é realizar a simulação em outras empresas, que fornecem outros tipos de tomada de capital.

Alternativa aos bancos

Ao fim entendemos que a simulação de empréstimo pode ser a solução para quem está em dúvida quanto ao serviço que está para contratar e até com medo de passar por algum infortúnio, como golpes e roubos virtuais.

Se você está pensando em contratar um empréstimo com garantia de imóvel, procure dar preferência a uma empresa especializada neste modelo. Como exemplo, a fintech CashMe oferece condições exclusivas aos seus clientes, como taxas inferiores a 1% ao mês, parcelamento otimizado (a partir de 240 meses) e 12 meses de carência para o pagamento da primeira parcela.

