Qual o melhor investimento para quem já é aposentado?

Qual o melhor investimento para quem já está aposentado? Antônio Moreira

Olá Sr. Antônio. A escolha de um bom produto de investimento passa por uma análise dos projetos pessoais e em qual estágio da vida se encontra o investidor. Além disso, fatores como prazo de investimento, valor a ser investido e perfil de investidor são fundamentais para uma escolha mais assertiva. Um elemento muito importante é entender em qual fase do ciclo de vida financeiro o investidor está, porque a escolha do investimento, associado ao nível de risco, precisa ser considerado nesse caso. Quando estamos iniciando nossa carreira profissional, na faixa de idade até os 30 anos, é natural que busquemos produtos mais voláteis que ofereçam retornos mais altos, contudo, o mesmo não deve ocorrer quando estamos chegando próximo da idade de se aposentar, como é o seu caso. Na fase que consiste na idade a partir dos 45 anos, recomenda-se buscar produtos mais conservadores, mesclar a carteira de investimento diminuindo aos poucos os ativos mais arriscados e aumentando os mais conservadores. Mesmo que essa transição signifique perder um pouco de rentabilidade, não se esqueça que estará diminuindo também risco. Se algo der errado com seus investimentos aos 30 ou 35 anos, há tempo para buscar uma recuperação, o mesmo não ocorre quando passamos dos 60. Claro que esse é um dado relativo porque existem exceções, mas em linhas gerais é prudente ter esses cuidados. Portanto, recomendo que opte por produtos mais conservadores, como CDB, Letras de Crédito, e Fundos Multimercados que apresentam uma rentabilidade boa sem expor muito ao risco. Uma outra opção boa e com risco menor que investimentos em Ações, são os Fundos Imobiliários, mas se fizer essa opção, não concentre a maior parte de seu patrimônio nesse investimento, utilize-o para melhorar a rentabilidade de sua carteira, mas mantenha a maior parte em renda fixa.

Como planejar financeiramente minha primeira viagem para o exterior? Mônica Lima

Olá Mônica. Todas as pessoas, independentemente da idade, renda ou classe social, têm sonhos, e esses sonhos precisam ser alimentados, pois é o combustível para uma vida próspera, servindo de estímulo para o estabelecimento de metas e motivação para alcançá-las. É importante destacar que o sonho apenas não basta, é preciso transformar esse sonho em objetivo para que tenhamos sucesso tornando realidade todos os objetivos traçados. Se seu sonho é fazer sua primeira viagem internacional, para transformá-la em objetivo comece o planejamento fazendo o orçamento de tudo que irá precisar, colocando valores para cada tipo de gasto. Dessa forma, conhecerá o valor total do seu sonho e poderá intervir na sua rotina financeira para iniciar uma poupança para sua viagem. Além disso, inicie a pesquisa dos itens de maior valor agregado, como as passagens e hospedagem, que adquiridas com antecedência terão um preço bem mais competitivo. Outra demanda que deve ser observada é a quantidade de moeda estrangeira que irá precisar. Não deixe para comprar tudo na hora da viagem, nem opte por fazer compras no cartão de crédito, pois você terá custos com IOF e pode perder com a variação do câmbio. Vá comprando aos poucos e guardando, quando chegar a data da viagem a maior parte do dinheiro já estará separada. Não deixe de se planejar para fazer um seguro viagem, é muito importante para garantir sua proteção e de sua família caso ocorra algum imprevisto. Com esses dados levantados, é o momento de olhar para o seu orçamento e verificar como pode ajustá-lo para que sobre o suficiente para reservar mensalmente até o momento da viagem. Dessa forma, terá feito um planejamento coerente com suas condições e não terá preocupações financeiras ao retornar do passeio, podendo curtir por completo esse momento único.

