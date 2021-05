Qual o melhor investimento para quem quer adquirir um imóvel?

Que investimento você recomenda para quem quer adquirir um imóvel, Edísio? Daniela Cruz



Olá, Daniela. O planejamento financeiro é muito importante em todas as fases da vida, principalmente, quando se trata de uma aquisição de alto valor agregado, como é o caso da compra de um imóvel. É fundamental que se tenha muita atenção nesse momento, justamente, pelo fato de ser uma decisão de longo prazo e que vai ter um reflexo direto. Se a decisão de compra se concentra em dar o mínimo de entrada e financiar o restante, a atenção maior é com o valor da parcela: ela precisa caber no orçamento. Se a intenção for juntar o dinheiro para comprar à vista ou financiado, o esforço será no acúmulo de recurso financeiro para o alcance desse objetivo. Nesse caso, para não deixar o dinheiro sem render é importante buscar produtos financeiros coerentes com seu planejamento. Não adianta ir para renda variável, afinal, não podemos arriscar o dinheiro de seu sonho, concorda? Então, é o momento de buscar boas opções na renda fixa, com a Selic um pouco mais alta melhora as opções. Avalie a contratação de CDB, Títulos Públicos, Letras de Crédito ou Fundos de Investimento, mas sempre observando o fator risco, e a rentabilidade, que deve ser superior ao CDI. Dessa forma conseguirá guardar dinheiro para a compra do imóvel e rentabilizar esse valor de forma segura.





O tesouro direto ainda é uma boa opção de investimento? Como conseguir uma boa rentabilidade? Marta Oliveira



Olá, Marta. Os títulos públicos continuam sim, sendo uma boa opção de investimento quando a estratégia é associar rentabilidade e segurança. Claro que se formos observar os resultados dos produtos de renda variável, eles irão superar o Tesouro Direto em muitos momentos, mas há de se considerar que estamos nos referindo a um investimento conservador, que vai retornar um bom resultado e manterá seu dinheiro protegido das grandes oscilações de mercado. Para ter bons resultados é necessário conhecer bem a estratégia de cada produto e escolher conforme o mercado. O Tesouro Selic, por exemplo, é um bom investimento alternativo à poupança. Mas, é claro, que para ser bem-sucedida nos seus investimentos é fundamental entender como os títulos funcionam para poder adequá-lo a sua carteira de investimentos. Observe os produtos chamados de pós-fixados como o IPCA+ ou os pré-fixados, como o Tesouro Prefixado 2026, que está rendendo acima do CDI. Fazendo boas escolhas, você terá sucesso em seus investimentos, mantendo a segurança que é um fator importante quando operamos no mercado financeiro.





