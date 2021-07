Qual o papel do marketing na desconstrução da imagem do homem ideal?

Em 15 de julho foi comemorado o Dia do Homem no Brasil e muito se falou sobre o tema, tratando principalmente do seu papel na sociedade. O Correio também participou dessa discussão, que foi retomada com o projeto Recapitulando.

Nesta edição do programa, a jornalista do Correio Gabriela Cruz bateu um papo com o publicitário, consultor de marketing, propaganda e estratégia Joca Guanaes. Juntos debateram o tema "desconstrução da masculinidade: por onde começar?". Ele falou sobre como a imagem do homem no marketing vem mudando ao longo dos anos dentro da perspectiva de quem atua há 37 anos no ramo.

"Os publicitários e marketeiros, de uma maneira geral, estão muito preocupados [com seus papeis nas mudanças do tipo de imagem do homem na publicidade hoje em dia]. Todos estão fazendo o seu melhor, cada um dentro da sua realidade e do que é possível", avalia Joca. "O que que sinto, na verdade, é que já existe uma evolução. Eu vejo uma transformação, uma movimentação e isso me faz ser um believer, alguém que acredita", completa.

Sobre Joca Guanaes

Publicitário nascido no Pelourinho, Joca Guanaes se formou na NYU. Começou sua carreira na Dm9 e foi vice-presidente da agência Maccan e depois da JW Thompson. Voltou para a Dm9, onde ficou por 11 anos, até 2018, quando abriu sua consultoria de marketing e propaganda, a Joca Beta.

Paralelo à sua bem-sucedida carreira no marketing e como consultor estratégico, se dedica à projetos que estimulam a cadeia produtiva, impulsionando jovens profissionais e iniciativas e é uma figura importante quando se fala em inclusão social. No Correio, comanda há um ano o programa Segundou, que vai ao ar todas as segundas-feiras, aqui no Instagram, às 19h, quando recebe profissionais de diversos segmentos para papos inspiracionais.

O Recapitulando é uma realização do jornal Correio com o patrocínio do CF Refrigeração, Jotagê Engenharia e apoio da AJL Locadora.

Assista na íntegra:





