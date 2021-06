Qual o poder dos alimentos juninos? Nutricionista tira dúvidas ao vivo

Milho, amendoim e jenipapo. Esses três são alguns dos mais clássicos - e gostosos - alimentos consumidos nos festejos juninos. Mas, além do sabor, eles têm boas propriedes nutricionais e, se bem usados, podem ser ótimos enriquecedores da alimentação para além do São João. É sobre esse tema que acontecerá o programa Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (15) apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier) no Instagram @correio24horas.

Jorge conversará com Luana Ferrari (@luaferrari) que é nutricionista da Clínica Emeg com foco em Nutrição Funcional, Nutrição Materno Infantil e Introdução Alimentar. Além do foco em emagrecimento, ela trabalha a prevenção de doenças e aumento da qualidade de vida. Tem alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários da postagem abaixo e acompanhe, ao vivo, a partir das 18h.

