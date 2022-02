Qualificação no tempo certo 

No mundo do trabalho, onde transformações são constantes, rapidez e flexibilidade podem ser o que um profissional precisa no momento em que está em busca de uma transformação na carreira ou até mesmo atualização no currículo. Visando atender a demanda, o SENAI Bahia conta com um portfólio extenso de cursos de curta duração, com oferta de formação profissional para iniciar uma carreira, empreender ou buscar novas oportunidades no mercado.

Há opções nas áreas de Alimentos, Construção Civil, Eletrotécnica, Gestão, Informática, Tecnologia da Informação, Automotiva, Refrigeração e Climatização e muito mais. Com cargas horárias que variam de 16h a 100h, nos formatos presencial, remoto e híbrido - os dois últimos por meio da plataforma educacional Meu SENAI, integrada ao Google For Education.

“Vivemos, hoje, um ambiente muito competitivo e exigente. De modo geral, empresas buscam profissionais multidisciplinares, qualificados e dispostos ao aperfeiçoamento contínuo. Com os cursos de curta duração, as pessoas interessadas podem sair qualificadas em poucos meses e até ampliar suas competências em alguns dias”, explica a gerente Executiva de Educação Profissional do SENAI Bahia, Patrícia Evangelista.

Entre as mais procuradas estão a de Tecnologia da Informação, Elétrica, Gestão e Alimentos e Bebidas, como acrescenta a gerente de Educação Profissional do SENAI Bahia: “As profissões relacionadas à tecnologia da informação, elétrica e gestão continuam em alta, mas o que observamos é que ampliar competências e estar atualizado, precisa fazer parte da jornada profissional de qualquer pessoa. Investir em cursos de aperfeiçoamento profissional nos permite navegar, em melhores condições, pelas incertezas do mercado de trabalho, de muitos altos e baixos”.

A eletricista Aline Barreto, 27 anos, buscava qualificação na área de Rede de Distribuição de Energia, quando se deparou com um dos cursos nas redes sociais.

O que mais me chamou atenção é que o SENAI Bahia nos deu muito suporte. Graças ao curso tive a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Logo que o curso acabou, fui entrevistada pela Coelba, e fui contratada”, conta.

A eletricista Aline Barreto, 27 anos, buscava qualificação na área de Rede de Distribuição de Energia (Foto: Neoenergia/Coelba)

O curso rápido, no entanto, exigiu mais dedicação de Aline, além de uma boa organização e planejamento para dar conta do conteúdo. “Com um curso de curta duração, ficamos direcionados, e isso facilita na hora de procurar emprego e se qualificar. No entanto, um curso mais curto exige mais determinação. Mas todo esforço, com certeza, vale a pena”.

Diferencial

Com valores entre R$ 85 a R$ 3,6 mil, todos os cursos são certificados pelo SENAI Bahia e podem ser divididos em até 12 vezes no cartão de crédito. A matrícula é totalmente online e pode ser feita no site curtaduracaosenaiba.com.br. Lá, o profissional também encontra mais informações sobre os pré-requisitos de cada curso, já que alguns exigem comprovação de certificação anterior, principalmente nas áreas de Elétrica e Segurança do Trabalho.

Aula de como manobrar a empilhadeira elétrica: com valores entre R$ 85 a R$ 3,6 mil, todos cursos são certificados pelo SENAI Bahia (Foto: Valter Andrade/Coperphoto/Sistema FIEB)

De olho nas oportunidades do mercado de trabalho para esse ano, a gerente Executiva de Educação Profissional do SENAI Bahia, Patrícia Evangelista reforça que ganha vantagem quem entende que precisa estar sempre um passo à frente daquilo que as empresas procuram. E esse salto só vem com o investimento em qualificação constante.

“No SENAI Bahia, os cursos prezam tanto pelas habilidades práticas, quanto pela construção de competências socioemocionais, desenvolvendo nos alunos, pensamento crítico, disciplina, espírito empreendedor, senso de responsabilidade, capacidade para trabalhar em equipe e resolver os desafios do dia a dia. Desta forma, os alunos saem mais preparados para um ambiente de trabalho muito competitivo e exigente”, ressalta.



