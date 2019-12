Quando o sol te adoece? Confira perigos e dicas de especialistas

Depois de quatro horas exposta ao sol, na praia das 10h às 16h, Andrezza Lessa, 23 anos, começou a sentir a pele arder. No dia seguinte, já estava com a pele completamente queimada. Era o início de uma insolação. “Precisava ficar na frente do ventilador, com pasta d’água no corpo todo”, lembra.

Os raios do sol podem causar lesões diretas na pele, mas também indiretas, como queimaduras provocadas por frutas cítricas aquecidas sob o sol. É bom saber também que as temperaturas estão mais elevadas - nos últimos 30 anos, a estação tem ficado mais quente.

Os raios são penetrados na pele e as células começam a ser alteradas pelos intrusos. As reações podem ser imediatas. Daí, surgem o avermelhado da pele, a febre e as náuseas. É indicado alternar momentos sob o sol, com descansos na sombra. O horário com radiação mais forte é entre 10h e 16h.

“A exposição intensa ao sol pode causar desidratação, perda de água, e pele também está ali sendo aquecida. Por isso surgem esses quadros”, explica a dermatologista Thais Valverde.

O principal problema da exposição direta ao sol são os quadros de isolação. Os raios UVB, entre 10h e 16h, causam queimaduras na pele. O poder do outro raio, UVA, manifesta-se ao longo do tempo, a médio e longo prazo, por meio de envelhecimentos da pele e manchas. Os dois podem causas câncer de pele. A médica explica que é preciso também ter cuidado com frutas cítricas. Quando são expostas ao sol, substância oxidativas podem causar queimaduras na pele.

“Vemos muito no verão, por causa de bebidas alcoólicas com frutas”, explica.

Nas praias ou piscinas, sob o sol, até as dobras da pele podem servir para acúmulos de fungos e aparecimentos problemas.

No caso das micoses, nem é o sol que aparece como vilão, mas a umidade constante. As micoses como o conhecido “pano branco” já existem na pele, mas se proliferam justamente em áreas molhadas. Por isso, a própria higiene pessoal pode ajudar. “É bom secar sempre região com dobras, por exemplo, onde esses fungos se proliferam”, explica.

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador não tem campanha específica de cuidados para o verão.

Dicas

1. Terminou de tomar banho, secar as dobras;

2. Evitar restos de condicionador nas regiões mais oleosas, porque o pano gosta de região oleosa;

3. Use sempre filtro solar. Na praia, é recomendado pelo menos o fator 50;

4. Alterne momentos de exposição de sol com momentos na sombra;

5. Evite contato com frutas cítricas sob o sol.