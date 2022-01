'Quanto maior burocracia, mais o ritmo é devagar', diz Bruno sobre vacinar crianças

O prefeito Bruno Reis criticou as burocracias impostas pelas esferas estadual e federal na vacinação contra a covid-19 para as crianças. Entre as exigências estão a espera de 20 minutos após a aplicação de vacinas e a documentação estabelecida pelo Ministério da Saúde.

"Por que nós aqui da prefeitura que temos menor de decisão emais atribuição? Nós estamos com 1.800 profissionais trabalhando de domingo a domingo, sem 1 real de ajuda do governo do estado e do governo federal. Se alguém tem culpa são eles que ficam estabelecendo burocracias que a gente tem que cumrpir", reclamou, durante a entrega da 3ª etapa de requalificação do entorno do Farol de Itapuã.

Em Salvador, apenas 21% das crianças entre 5 e 11 anos foram vacinadas. Para o prefeito, as exigências reduzem o ritmo de vacinação. "Agora é fato que, quanto mais exigência para vacinar, quanto mais burocracia, mais o ritmo é devagar e menor. Eu só cumpro regras", afirmou o prefeito.