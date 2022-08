Dizem que o rosa, definitivamente, virou o novo preto. Será? Se ainda restam dúvidas, uma coisa é certa. O tom vem deixando o mundo da moda mais vibrante há algumas temporadas e promete se estender também no próximo Verão. Basta conferir a nova campanha Resort da marca de acessórios Corello (shop.corello.com.br) para entrar com tudo no mood, lembrando que quanto mais rosa melhor. Está valendo investir no tom da cabeça aos pés.

O hit

A calça utilitária é aquela peça queri- dinha do momento. As fashionistas descoladas andam criando looks incríveis com ela, com pegada bem urbana. Dica de stylist: combina a sua com um blazer e boné e siga os passos da moda. Onde achar? E-commerce da Mundo Street (mundostreet.com). Preço: R$ 197,9.

Acessório desejo

O boné deixou de ser aquele elemento usado apenas para a prática de esportes ou para se proteger do sol na praia. O acessório ganha as ruas e destaque nos looks mais bem pensados. Esse modelito da C&A (www.cea.com.br) vai bem quando combinado com uma bermuda de alfaiataria, viu boys descolados? As girls powers vão arrasar usando a peça mais vestido. Custa R$ 28,88.

A sobreposição

O blazer já saiu do ambiente formal há muito tempo. A peça não se limita apenas ao uso no escritório ou naquele evento sofisticado esporádico. Ele ganha evidência em produções esportivas cheias de bossa. O melhor combo? Usá-lo com tênis. Arremata o seu na loja virtual da Shein (br.shein.com).

Custa R$ 166,99.

Casa com bossa

Os amantes de plantas não dispensam um pendente em macramê colorido para incrementar o jardim urbano. O vixe amou esse modelito da Westwing, azul, para injetar cor e vibração no cantinho escolhido. Leve para casa por R$ 44,9 (lembrando que não vem com a plantinha)

80’s

Atrás de uma inspiração masculina retrô? Então dá uma espiadinha na camiseta arrematada na lojinha do Enjoei (enjoei.com.br) que fica perfeita para aqueles que não abrem mão de uma referência oitentinha na hora de criar o look de todo santo dia. Custa R$ 78,75.