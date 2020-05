Quanto tempo a quarentena vai durar?

O Brasil bateu novamente o recorde de mortes num só dia devido ao coronavírus, com 600 óbitos. O crescimento pode fazer com que a prefeitura de Salvador tome medidas restritivas de acordo com os bairros que mais possuem casos. O episódio também mostra a opinião dos baianos quanto à duração da quarentena, a partir dos dados de uma pesquisa. Ouça:

