Quantos dados em um único minuto? Como as ações na rede deixam rastro digital

Mensagens, compras, fotos, vídeos, áudios. Tudo isso sendo replicado milhões e milhões de vezes por minuto no ambiente digital. Só que não são apenas mensagens, compras, fotos, vídeos ou áudios. Todos deixam um rastro digital porque são dados.

Mas para onde vão esses dados? De acordo o professor dos cursos de Tecnologia da Unifacs, Galdir Reges, especialista em desenvolvimento de software e aprendizagem de máquina, a melhor forma de entender esse caminho talvez seja pensando no universo pré-internet.

Antes, em um shopping ou mercado, era muito mais comum ver pessoas - a maioria, analistas de marketing - observando os clientes. Elas estudavam para quais setores as pessoas iam primeiro, quais prateleiras eram mais procuradas e que itens eram escolhidos de cara. Depois, preenchiam uma planilha manualmente.

“Esses dados iam para a mão de quem tinha interesse em tomar decisões de venda. Mas a gente tem uma nova era agora e, no universo digital, até a posição do mouse está sendo anotada para saber o que mais chama atenção. São todos dados registrados”, explica.

Data centers

As informações se tornaram o próprio produto. Há quem compre para aumentar suas vendas. Além disso, esses dados são armazenados da mesma forma que aconteceria no mundo físico. Só que, ao invés de pranchetas empilhadas, ficam em muitos computadores pelo mundo.

“A gente normalmente não guarda mais em nossas empresas de vendas e armazena em empresas de armazenamento de dados, que são os grandes data centers. É o que a gente chama de nuvem, porque fica nebuloso saber quantos computadores são, quantos data centers existem. É uma névoa, porque atrás dela tem muita coisa”, diz o professor.

É mais barato guardar nesses bancos do que nas empresas. “Pode ter até quem jogue esses dados fora, mas eles valem ouro. Se você descarta um ali ou ali, vai estar jogando ouro fora”.

Quantos dados em um único minuto?

Fontes: Domo (Data Never Sleeps 8.0), Ifood, Rappi e Febraban.